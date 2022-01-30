Siparişi geciken ihracatçı 'mücbir'i sebep gösterdi!

Merve YİĞİTCAN

Geçen hafta Türkiye tarihinin en büyük enerji darboğazını yaşayan sanayiciler, bunu telafi etmek için pazar mesaisine giderken, geciken siparişler için yabancı müşterilerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı mücbir sebep yazısını göndermeye başladılar. Enerji kesintilerinin kesinleştiği pazar günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile çatı örgütlerin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantıda TOBB üyeleri tarafından, yabancı müşterilere iletilmek üzere resmi bir yazı talep edilmişti. Öneriye sıcak bakan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’in imzasının yer aldığı bir mazeret yazısı hazırladı. İngilizce olarak düzenlenen yazıda şu ifadeler yer alıyor:

"Beklenmedik sorun yaşandı"

“Büyük doğalgaz boru hattında yaşanan beklenmedik bir teknik sorun nedeniyle İran doğalgazı 10 gün süreyle durduruldu. İran'ın Türkiye'nin en önemli doğal gaz tedarikçilerinden biri olması nedeniyle Türkiye doğal gaz arzında kayda değer bir azalma olmuştur. Bu ‘mücbir sebep’ olayı nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin tüm illerinde sanayi kuruluşlarına enerji tüketimi kısıtlamaları getirdi. Bu arz kıtlığı sorununun bir sonucu olarak, bu 10 günlük süreçte hemen hemen tüm sanayi firmaları üretimlerini durdurmak ya da önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldılar.”

Geciken siparişler için yazıyı göndermeye başladıklarını söyleyen ihracatçılar, etkili olmasını ve herhangi bir gecikme cezasının uygulanmamasını ümit ettiklerini belirttiler.

Fabrikaların çoğu bugün çalıştı

İhracat taahhütlerini yetiştirmek isteyen sanayicilerin büyük kısmı pazar günü de fabrikaları açık tuttular. TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayii Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu, sektörde pazar mesaisinin çok yaygın olmadığını ancak geçen hafta yaşanan enerji kısıntıları nedeniyle sektörde normalde pazar günleri çalışmayanların büyük çoğunluğunun tesislerde mesai yaptığını kaydetti.



TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat da ihracata dönük birçok sektörde olduğu gibi hazır giyimde de bu pazar eksiklerin kapatılması için çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.