Siparişler bıçak gibi kesildi, esnaf isyan etti

DÜNYA / İZMİR

İstanbul Fatih’te zehirlenerek hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin dramı, lokanta ve gıda sektöründe çalışan esnafı olumsuz etkiledi.

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, "Yaşanan olay gıda zehirlenmesi değil. Zehirlenmenin otel ilaçlamasından kaynaklandığı da ortaya çıktı. Ancak ilk aşamada iyi araştırılmadan yapılan yayınlar vatandaşları korkuttu, üyelerimizin paket-sipariş işleri bıçak gibi kesildi" dedi.

"Oda üyesi tüm lokanta ve gıda işletmelerimize kefiliz"

Gıda sektöründe siparişlerin yarıdan fazla düştüğüne dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:

"İzmir’de vatandaşlarımız oda üyesi lokanta ve gıda işletmelerine gönül rahatlığı ile sipariş verebilirler. Oda üyesi tüm lokanta ve gıda işletmelerimize kefiliz. Yerel yönetimlerin ve mülki idarenin dışında oda bünyesindeki denetim ekiplerimizle de periyodik olarak üye işletmelerimizi denetliyoruz. İzmirlilere karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, gönüllerince yemek siparişlerini versinler."