Sırbistan'da 41’inci şubesini açtı

Yeni şubenin açılışında konuşan Halkbank Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Sırbistan ve Türkiye arasında güvene dayalı bir ilişki bulunduğunu belirterek, "Ortak kültür ile siyasi ve ekonomik ilişkilerden beslenen bu ağı sürdürülebilir kılmak için hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Halkbank'ın, Sırbistan genelinde 41 şube açtığını anlatan Tuncay, son bir yılda 5 şubeyi hizmete aldıkları ülkede bugün itibarıyla 693 personelle hizmet verdiklerini anlattı. Halkbank Sırbistan Müdürü Aziz Arslan da her zaman insan odaklı çalıştıklarını belirterek, her müşteriye bireysel yaklaşım sergilediklerini söyledi.

Arslan, "Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler ve hızlı çözümlerle 'her şeyden önce insan' sloganımız doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu. Belgrad'daki şubenin açılışına Sırp-Türk İş İnsanları Derneği temsilcileri ve Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi de katıldı.