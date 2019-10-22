Şirket evliliklerine küresel belirsizlik engeli
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve resesyon endişeleriyle şirket birleşme ve satın almalarının 2020’de 700 milyar dolar düşüşle 2.8 trilyon dolardan 2.1 trilyon dolara gerilemesi öngörülüyor.
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