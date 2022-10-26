Şirket yemekhaneleri restorana dönüşüyor

Salgın, birçok alanda alışılagelmiş düzeni değiştirdi. Bu değişimlerlerden biri de hibrit çalışma sisteminin yaygınlaşması oldu. Bu da ofislerde değişimini bir anlamda zorunlu kıldı. Yeni ofis düzeniyle birlikte değişen çalışan gereksinimleri ve artan maliyetler öğle yemeği giderlerini ağır bir külfet haline getirdi. İşverenler de bu kapsamda uzun süredir, öğle yemeği sorununu daha az maliyetle çözebileceği ve aynı zamanda çalışanlarını da mutlu edebileceği alternatif arayışına girdi. Bu ihtiyacı gören Meal Box, “Ofis Restoranları” kavramını Türkiye’ye taşıdı. Geleneksel yemekhaneleri değiştirerek çalışanların istediğini yiyebileceği, iletişim ve network kurabileceği restoranlar haline dönüştüren şirket, söz konusu model ile kurumsal yemek pazarından yüzde 1 pay alarak 65 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Değişimin maliyeti 250-300 bin TL Konuyla ilgili konuşan Meal Box CEO’su Murat Demirhan, modelin ilkini Premier Kampüs Ofis’te açtıklarını, önümüzdeki yıl bu rakamı İstanbul dışı da dahil olmak üzere 10’a çıkaracaklarını söyledi. Demirhan, söz konusu modelin çıkış öyküsünü şöyle aktardı: “Ofislere dönüşün başlamasıyla birlikte öğle yemeğini daha az maliyetle çözmek isteyen iş verenlerin, pandemide kapattıkları yemekhanelerini yeniden açtığını gördük. Ancak iş yeri yemekhaneleri genel özellikleriyle çalışanlar tarafından çekici bulunmuyor. Büyük tencerelerde yapılan tabldot yemekleri tatsız ve özensiz görülüyor. Bu nedenle yemekhaneye gitmeyerek öğle yemeği ihtiyacını kendisi karşılamak isteyen çalışan cebinden ekstra harcama yaparak sadece kendisini değil, tüketilmeyen ancak parası ödenen yemek hizmetinden dolayı işverenini de zarara uğratıyor. Amacımız her iki tarafı da mutlu edecek bir çözüm bulmaktı ve oldu. Bu restoranlarda keyifle yenilen yemekler sayesinde öğle molaları yine birlikte ve daha güzel geçiyor.” Toplantıda verilen bilgiye göre bir yemekhanenin dönüşümünün maliyeti 250-300 bin TL civarında değişiyor. Fix ve alakart menülerin yanı sıra dünya mutfağından seçeneklerin de yer aldığı yeni nesil yemekhanelerde çalışan başına ücret ise MealBox’ın kendi kartlı ödeme sistemi olan MailPay ile ödenmesi halinde alakart da dahil olmak üzere 70 TL civarında.

Eve servise geri dönüyor

Yatırımcıları arasında Hasan Aslanoba’nın da bulunduğu Meal Box, 2017’de son verdiği ev yemeği paket sevisine de önümüzdeki yıldan itibaren yeniden başlıyor. Bunun için kurumsal bir şirket ile işbirliği içinde olduklarını anlatan Demirhan, kurumsal firmalara yemek servisi hizmetlerinin de devam ettiğini, bu kapsamda 4 bin abonelikleri bulunduğunu anlattı. Öte yandan şirket, sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile işbirliği yapan şirket, 2020 Şubat ayından bu yana 41 bin 250 öğünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etti.

“65 milyon dolar kazanç sağlayacağız”

“Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu’na (YESİDEF) göre, Türkiye’nin iş gücü bugün 29 milyon kişiden oluşuyor. Türkiye’de yemek servisi endüstrisi taşımalı yemek, yerinde yemek, toplu yemek ve paket yemek hizmetleriyle 6.5 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip devasa bir sektör. Bugün 4 bin şirket bu alanda hizmet veriyor ve 1,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Pandemi sonrası işyerlerinin açılışıyla yemek endüstrisi daha da büyüdü. Yıl sonuna kadar da kapasitede yüzde 10-15’lik bir yükseliş bekleniyor. CEO’su Murat Demirhan, “Ofis Restoranları sistemi bize 65 milyon dolar ekstra kazanç getirecek. Premium Ofis ilk restoranımız oldu. Bundan sonra gelen taleplere göre yeni ofis restoranları devreye sokacağız. Önümüzdeki yıl İstanbul’da en az 10 yemekhaneyi daha dönüştürecek ve ofis restoranlarının sayısını artıracağız” dedi.