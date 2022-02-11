Şirketler '3 ay vade' bekleyişinde

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TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının esasları belirlendi. Şirketlerin Aralık 2021 döneminde portföylerinde bulunan dövizden elde ettikleri kur kazancı kurumlar vergisinden istisna olacak.

Ancak uzun bir süredir tartışma konusu olan "3 ay vade" hala belirsizliğini koruyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliğinde "3 ay vade" yer alsa da Merkez Bankası şirketler için dövizden kur korumalı hesaplara geçişte vadenin 6 aydan 3 aya indirilmesi taleplerine sıcak bakmıyor.

"Önemli avantaj sağlıyor"

KKM'de şirketlere tanınan vergi istisnası tebliğini değerlendiren Dünya Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, “Dövizi bulunup da kur korumalı TL ve katılma hesabına dönüştüren şirketlere ciddi kurumlar vergisi avantajı getiren bir istisna düzenlemesi. Tabi istisna kur geliri oluşuyorsa var. 31.12.2021 tarihi itibariyle yapılan değerleme sonucunda oluşan kur geliri, 1 Ocak 2022 tarihinden TL’ye dönüşümün yapıldığı tarihe kadar oluşan kur farkı geliri, açılan hesap nedeniyle elde edilen faiz geliri, vade sonunda kurun yükselmesi nedeniyle Merkez Bankası tarafından yapılacak destek ödemesi kurumlar vergisinden istisna bulunuyor. Şirketler yararlandıkları takdirde için ciddi bir vergi avantajına sahip oluyorlar” dedi.

“3 ay inadından vazgeçimeli”

Abdullah Tolu 3 aylık vade belirsizliği konusunda ise “Merkez Bankasının inadı bırakıp şirketlere de 3 aylık kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı açmalarına ve açılan bu hesapların teminat olarak gösterilebilmesine izin vermesi gerekir. 6 ayda ısrar edilmesini anlayamıyorum. Bu konuda şirketlerin gözü Maliye ve Merkez Bankası'nda. Bu iki durum düzeltilmediği takdirde, şirketlerin bu avantajlı düzenlemeye katılımları sınırlı kalacak. Bunlar düzeltildiği takdirde ise, herkesin beklediğinden daha çok katılım ve dövizden bu hesaplara dönüşüm yapılabilir” değerlendirmesini yaptı.

“4. dönem geçici vergi beyan ve ödeme süresi Şubat sonuna kadar uzatılmalı”

Bu arada beyan süresine dikkat çeken Abdullah Tolu, “Tebliğ daha bugün yayınlandı, istisnadan yararlanılabilmesi için dövizden TL’ye dönüşüm işlemlerinin 2021 hesap dönemi 4. geçici vergi beyanının yapılacağı 17 Şubat’a kadar yapılması gerekiyor. Kalan 7 günde yetiştirilmesi mümkün değil. Bu nedenle, geçici vergi beyanının da şubat ayı sonuna kadar uzatılmadı şart” dedi.