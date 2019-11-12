Şirketler dünyasının nabzı yüksek
Alacak yönetimi şirketi CRIF’ın Ticaret Sicil Gazetesi’nin verilerinden derlediği rapora göre, Türkiye’de şirketlerin nabzı oldukça yüksek. Her iki saatte bir şirket konkordato ilan etti, iflaslarda yüzde 40 arttı.
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