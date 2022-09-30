Şirketler için KKM'de süre uzatımı

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı (KKM) mevduat kapsamına dahil edilebilecek bankalardaki mevcut hesaplarında tarih sınırı Eylül sonuna kadar genişletildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez Bankası tebliğine göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri KKM'ye dahil edilebilecek.

Maddenin önceki halinde bu sınırlama 30 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 şeklinde düzenlenmişti.