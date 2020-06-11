Şirketler kendi kargo birimlerini kurmaya başladı

11 Haziran 2020

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Dünya genelindeki son 3 yılda yüzde 73 artış göstererek 3,5 trilyon dolara ulaşan e-ticaret, her yıl ortalama yüzde 30 büyüme gösterdi. 2021 için 5 trilyon dolar olarak öngörülen global e-ticaret pazarının koronavirüs nedeni ile bu hedefe bu yılın sonunda ulaşması bekleniyor. Ancak, kargo şirketleri e-ticaretin hızına yetişemiyor. Artan sıkıntıların devam etmesi birçok şirketin kendi lojistik sürecini başlatmasına yol açarken kimi şirkette önümüzdeki dönem planlarına lojistik yatırımlarını almaya başladı. Sinoz kargo şirketi yatırımı için İstanbul’da pilot çalışma başlatırken LC Waikiki de önümüzdeki dönem takvimine söz konusu yatırımı aldı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen CEO Club etkinliğinde konuşan LC Waikiki Yönetim kurulu Başkanı Vahap Küçük, kargo şirketleri ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Koronavirüs döneminde kargolar ile ilgili güven ve hız ile ilgili sorunlar yaşandı. Bu sorunların devam etmesi halinde lojistik ile ilgili bir yatırım yapabiliriz” dedi.

Sinoz yatırım yaptı

2008 yılından bu yana e-ticaret alanında faaliyet gösteren kozmetik markası Sinoz da geçtiğimiz günlerde, artan talepleri hızla karşılamak adına kendi kargo şirketini kurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinoz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Çörekci, “E-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin olmazsa olmaz iş birliği en çok kargo şirketleri ile gerçekleşiyor. Pandemi süreci ile artan e-ticaret faaliyetlerine mevcut üçüncü parti kargo şirketleri yetişmekte zorlanabiliyordu, bizler de önce pilot uygulama olarak İstanbul’da başladığımız gönderimleri alt yapı çalışmalarımızı da tamamlayarak tüm Türkiye’ye yönelik gerçekleştireceğiz. Sürecin tüm e-ticaret şirketleri için gerekliliğini içinde bulunduğumuz dönemde bir kez daha gördük ve yatırımı hızlandırdık. Hızlı ve hijyenik paketleme ağımızı hali hazırda kurmuştuk, şimdi de teslimatta aktif rol üstlenerek müşteri aidiyetliğimizi geliştireceğimize inanıyoruz” dedi.

“Bunu yapmaya mecburuz”

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de teslimat konusunda çok fazla sıkıntılar olduğunu ve bünyelerinde bulunan 400’den fazla markadan altyapısı uygun olanların söz konusu seçeneği değerlendirebileceklerini anlattı. Öncel, “Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Şehrin merkezindeyiz. Müşteri Osmanbey’den sipariş veriyor biz kargo şirketini bekliyoruz. Biz yakın yerleri kendimiz dağıtıyoruz. Lıjistik altyapısı e-ticaretin söz konusu büyümesine müsait değil. Şirketler açısından lojistik girişimi kaçınılmaz olacak. Bunu yapmaya mecburuz, bu çok önemli” dedi.

E-ticaret şirketleri yatırımları başlatmıştı

Amazon, kendi kargo şirketini kullanıma sundu. Benzer bir hamle daha öncesinde Hepsiburada Express'le başlamıştı. Trendyol da kendi kargo altyapısını kuran şirketler arasında. Önümüzdeki dönemde özellikle Pazar yeri mantığı ile çalışan e-ticaret sitelerinin kendi kargo operasyonlarını başlatma konusunda adımlarını hızlandıracağı belirtiliyor.

“İadeler hizmet kalitesi ile azaltılabilir”



O2 Lojistik Yönetim Danışmanlık Şirketi kurucusu Oruç Kaya, Türkiye’deki çok büyük e-ticaret firmalarının kendi kargo yatırımlarını yaptığına dikkat çekti. Oruç mağazaları olan bazı büyük perakende şirketlerinin de hem e-ticarette kargo dağıtımı hem de mağazalara ürün dağıtımı için kendi dağıtım organizasyonunu kurmayı planladıklarını söyledi. Bu süreçte iadelerin e-ticaret şirketleri için önemli bir unsur olacağını dile getiren Oruç, şöyle devam etti: “ İadeler, büyük beladır ve angarya iştir. Ancak hizmet kalitesi esas alınırsa iadeler, azaltılabilir. Hizmet kalitesi ise o hizmeti fiili yapanlarla yani o hizmete direkt dokunan çalışanlarla ve bunu kurum kültürüne işleyenler ile mümkün olur.”