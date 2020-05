Şirketler sanal fuara yöneldi

07 Mayıs 2020

Filiz COŞKUN - ANKARA



PlusOne Online Expo, gerçek fuar atmosferinde sanal fuarlar düzenleyerek yurt içi ve yurt dışından çok sayıda üretici, ihracatçı ve çözüm ortağını tek tıkla buluşturarak durma noktasına gelen ekonomide çarkların dönmesine katkı sağlıyor. Tüm fiziki engelleri kaldıran sanal fuarların daha çok kişi ve kuruma ulaşım imkânı sağlandığını belirten PlusOne Online Expo Kurucularından Murat Servi, “Bu sistemle bilgisayar, telefon veya tablet ile dünyanın her yerinden erişim sağlanırken, firmalarımız ürün ve hizmetlerini dünyanın istedikleri lokasyonuna taşıyarak sınırları ortadan kaldırıyor” dedi. İstatistiklerin de dünyanın her yerinden erişilebilir olması nedeniyle sanal fuarlarda etkileşimin daha fazla olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Servi, klasik ticaret fuarı anlayışının önemini yitirdiğini ifade etti.



Çevrimiçi etkinlik yazılımıyla stantları, aynı anda klasik bir fuardan daha çok kişinin ziyaret edebildiğini kaydeden PlusOne Online Expo Kurucularından Melih Küçükyıldız ise “Katılımcı firmalarımız dosya paylaşımı, canlı chat ve video olarak görüşmeler sağlayabilir, süreci daha interaktif bir hale getirebilir” dedi.



Gerçek fuar atmosferi



PlusOne Online Expo’da klasik ticaret fuarlarındaki fuar binası, fuaye alanı, fuar alanı ve bir fuarda olması gereken her şeyi en ince ayrıntısına kadar gerçekçi bir tasarımla dijital ortamda canlandırıyor. Sanal fuarlar, stand, personel, konaklama, seyahat ve diğer tüm masraflardan tasarruf ederek hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırıyor. Ayrıca katalog, broşür, fiyat listesi gibi dokümanların da baskı maliyeti ortadan kalkmış oluyor.