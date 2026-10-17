Şirketlere sermaye düzenlemesinde ek süre: Son tarih değişti

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Anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye şartlarını yerine getirmeleri için tanınan süre bir yıl daha uzatıldı. Şirketler, sermayelerini belirlenen tutarlara yükseltmek için 31 Aralık 2027'ye kadar işlem yapabilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte, anonim ve limited şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum sağlamaları için belirlenen son tarih 31 Aralık 2026'dan 31 Aralık 2027'ye ertelendi.

Asgari sermaye tutarları yükseltilmişti

Daha önce yapılan değişiklikle anonim şirketler için 50 bin lira olan asgari esas sermaye tutarı 250 bin liraya çıkarılmıştı. Limited şirketlerde ise bu tutar 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltilmişti.

Kayıtlı sermaye sistemine geçen halka açık olmayan anonim şirketlerin asgari başlangıç sermayesi de 100 bin liradan 500 bin liraya artırılmıştı.

Şirketlere bir yıl ek süre tanındı

Önceki düzenlemeye göre, sermayeleri yeni belirlenen alt sınırların altında kalan anonim ve limited şirketlerin 31 Aralık 2026'ya kadar sermaye artırımı yapmaları gerekiyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için tanınan süre bir yıl uzatılarak 31 Aralık 2027 olarak belirlendi.