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Şirketlere yeni dönemde nefes aldıracak model; ‘iş birlikteliği’

Yeni dönemin iş modeline ‘iş birlikteliği’ kavramıyla açıklayan Koç Holding şirketlerinden Zer’in Genel Müdürü Mehmet Apak, bu ifadenin artık iş dünyasının sağlıklı nefes almasını sağlayacak önemli bir unsur olarak öne çıktığını söyledi.

Şirketlere yeni dönemde nefes aldıracak model; ‘iş birlikteliği’
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