Şirketlerin finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi iki yıl uzatıldı

Şirketlere kullandırılan kredilerde finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 28 Aralık'tan geçerli olmak üzere iki yıl uzatılacak.

Bankacılık kanunun geçici 32. maddesi çerçevesinde bu kapsamdaki, borçlulara kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabiliyorlar.

Bu madde uyarınca yapılacak finansal yeniden yapılandırmalara ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan çerçeve anlaşmalar ile belirleniyor. Uygulamanın, ilk yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanması öngörülmüştü.