Şırnak’a 341 milyon liralık yatırım! Kacır: Yeni projelerle istihdam artacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şırnak’ta ilk olarak Vali Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kacır’a AK Parti Şırnak Milletvekili Aslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vali yardımcıları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Valilikte kentte yürütülen sanayi ve yatırım projelerine ilişkin bilgi alan Bakan Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ve Şırnak Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, ziyaretlerinin ardından Şırnak Öğretmenevi’nde düzenlenen "Şırnak İli 2025 Yılı Projeleri Protokol İmza Töreni"ne katıldı.

Yaptığı konuşmada Şırnak’a özel yatırım ve teşvik programları hakkında bilgi veren Kacır, "Bugün şehrimizde toplam yatırım tutarı 341 milyon lira olan 11 yeni projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah 3 yeni projenin de imzalarını birazdan arkadaşlarımız atacaklar. Bizler de bu imzalara şahit edecek ve imzası atılan projelerin de hızla hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Türkiye, son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde asırlık kazanımlara, vizyoner projelere kavuşarak, büyük atılımlarla buluşarak adeta çağ atladı. Bu kutlu yürüyüşte kendisine bir zamanlar biçilen rolleri reddederek kendi iradesine, kaderine yön veren, tarihe mührünü güçlü şekilde vuran bir ülke konumuna erişti. İnşa ettiğimiz bu güçlü zemini daim kılacak, üzerine yeni kazanımları bina edecek büyüme ve kalkınma hamlelerini hayata geçirmek bizlerin en önemli hedefi. Bu toprakların bereketi ve ruhu durmayı değil, her daim yeni şeyler söylemeyi, yeni hedeflerle daha da ileriye yürümeyi gerektiriyor. Biz de bu anlayışla Türkiye Yüzyılı’nda daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine topyekûn bir kalkınma seferberliğiyle yürüyoruz. Bilhassa Şırnak’ın kalkınma hamlesini hızlandırmak ve planlı sanayileşmeyi güçlü bir şekilde tesis etmek amacıyla önemli adımlar attık. Bu vesileyle hem saygıdeğer valimize, hem bütün bu adımların günbegün ve anbean takipçisi olan Ankara’daki en yakın çalışma arkadaşlarımızdan birisi değerli milletvekilimize ve 2019’dan bu yana Şırnak’ın çehresini değiştiren, yerel yönetimde gerçekten Şırnak’ta çok yeni bir dönemi inşa eden değerli belediye başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Şırnak ve Cizre OSB’lerine 227 milyon liralık destek sağladık"

Bakan Kacır, Şırnak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Cizre OSB altyapı projelerine 227 milyon lira tutarında uygun koşullu finansman sağlandığını belirtti. Cizre OSB’nin 600 dönümlük ek genişleme alanında altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Kacır, "Şırnak Organize Sanayi Bölgesi ve Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı projelerine toplam 227 milyon liralık uygun koşullarda finansman sağladık. Ve inşallah buralardaki altyapı işlemlerini artık hızla tamamlıyoruz. Cizre Organize Sanayi Bölgesi 600 dönümlük ek genişleme alanında yol, içme suyu ve enerji altyapı projesini en kısa sürede nihayete erdireceğiz. Yine bu yıl yatırım programına aldığımız Şırnak OSB 1’inci ve 2’inci Etap altyapı projeleri için de önümüzdeki dönemde ihale ve tedarik süreçlerini tamamlayarak kazmayı vuracağız" diye konuştu.

Kacır, KOBİ’lere yönelik desteklerin de sürdüğünü kaydederek, "KOBİ’lerimize ölçek ekonomisi, ortak altyapı ve lojistik üstünlük sağlayan sanayi sitelerimizde bin 140 kişiye istihdam sağladık. Şırnak’ın büyüme ve kalkınma yolculuğunun öncüleri olan KOBİ’lerimize can suyu olmayı her daim önceliklendirdik. KOSGEB aracılığıyla son 23 yılda 3 bin 232 işletmemize bugünkü değerlerle 816 milyon lira destek sağladık. İstihdamı, üretimi ve ihracatı daha da güçlendirdik. Şehrimizde gerçekleştirilecek 583 yatırım için düzenlediğimiz teşviklerle 62,6 milyar lira sabit yatırımın ve 26 bin 912 istihdamın önünü açtık" dedi.

"Yeni teşvik sistemiyle Şırnak’a cazip imkanlar sunuyoruz"

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle yatırımcılara güçlü avantajlar sunduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle Şırnak’ta gerçekleştirilen yatırımlara cazip ve çok kapsamlı teşvikler sunuyoruz. Organize ve Sanayi Bölgelerimizde yapılacak yatırımlarda 14 yıl boyunca sigorta pirimi işveren paylarını, 10 yıl boyunca sigorta pirimi çalışan paylarını bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak kredilere 10 puana 24 milyon liraya kadar finansman desteği sağlıyoruz. Yatırım tutarının yüzde 30’una kadar vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde gümrük vergisi, KDV istisnası sağlıyoruz" dedi.

"Yerel Kalkınma Hamlesi ile 913 milyon liralık yatırım başvurusu aldık"

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Şırnak’ta mobilya üretimi, asfaltitin gazlaştırılması, yer fıstığı işleme ve kara taşıtları parça üretimi yatırımlarına öncelik verdiklerini söyleyen Kacır, "Yeni teşvik sistemimizin temel sütunlarından biri Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'dır. Bu programla yerelin ihtiyacını yerinde karşılamak, bölgelerimizin yetkinlik ve teknoloji üretim kapasitesini en üst seviyeye taşımak üzere adım attık. Şırnak’ta gerçekleştirilecek mobilya üretimi. Önümüzde yeni bir fırsat penceresi var. Biz bir sınır şehriyiz. Hemen yanı başımızda en önemli ticaret ortaklarımızdan biri Irak. Biz Irak’a halihazırda Şırnak’tan toplam 43 milyon dolar mobilya ihracatı yapıyoruz. Bunları inşallah katbekat artırabilmek için önümüzde açılmış olan fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Asfaltitin gazlaştırılması tesisi ve yer fıstığı işleme, ki burada da son 10 yılda muazzam bir gelişme kaydettik. 2014’te sadece 2 bin ton olan yer fıstığı üretimini bu yıl 36 bin 500 tona çıkardık. Şırnak’ta, Silopi’de Türkiye’de 3’üncü sıraya yerleşti. Ama hedefimiz ne? Yeni yatırımlar ile yer fıstığını işleyerek Şırnak’tan dünyaya ihraç edebilmek. Muazzam bir tır trafiğinin yaşandığı bir sınır şehri. Yılda 1 milyon 300 bin tır ve 100 bin tanker geçişi var bu bölgede. Dolayısıyla bu araçların aksamlarının, parçalarının üretilmesi ile ilgili sanayimizin önünde bir fırsat penceresi var. Ve bu alanı da kapsayacak şekilde bu dört başlıkta; mobilya, asfaltitin gazlaştırılması, yer fıstığı işleme tesisleri ve kara taşıtları aksam ve parçalarının üretimi başlıklarında ayrıcalıklı teşvik imkanları sağlıyoruz. Her bir yatırıma 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50’si tutarında vergi indirimi sağlıyoruz. 2025 yılında Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Şırnak’ta belirlenen 4 başlıktan toplam 913 milyon liralık özel sektör yatırım başvuru yaptı. Bu rakamdan anlaşılıyor ki doğru istikamette yola çıkmışız. Ama bu daha başlangıçtır. İnşallah bu Organize Sanayi Bölgeleri alt yapılarını tamamladığımızda, bu teşviklerin de harekete geçmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde bu rakamın da katlanarak artacağına ben yürekten inanıyorum" dedi.

"11 yeni hizmet hayata geçiriliyor"

Şırnak’ta DİKA ve GAP katkıları ile 11 yeni hizmetin hayata geçirileceğini belirten Kacır, "Anadolu’nun bu kadim toprağının bereketine can suyu olmaya, köklü fidanların filizlenmesine vesile olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle bugüne dek Şırnak’ta 139 projeye 747 milyon lira destek sunduk. GAP Bölge Kalkınma İdaremiz ile de 98 projeye 537 milyon katkı verdik. Bugün de şehrimizin kalkınmasını hızlandıracak 11 hizmeti hayata geçirmenin heyecanını paylaşıyoruz. Kalkınma Ajansımız Güdümlü Proje Desteği ile kurulan Silopi Tekstilkent'te istihdam edilen 170 çalışana ilave olarak Çalışan ve Üreten Gençler Programı'yla 180 vatandaşımıza istihdam sağlayan örnek bir tekstil fabrikasını da üretime kazandırdık. Cizre Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyet gösteren bu tesis, bugün 25 ülkeye ihracat yapıyor. Şırnak’ın üretimine ve ticaretine doğrudan katkı sağlıyor. Şırnak Merkez OSB’de 3 bin 600 metrekare kapalı alana sahip tekstil fabrikasının yapımını tamamladık. Yatırım tahsis sürecini yakında sonuçlandıracağımız tesisin tam kapasiteyle üretime geçtiğinde 300 istihdam oluşturmasını öngörüyoruz" dedi.

"Şırnak balı markalaşıyor, arıcılık gelişiyor"

Bakan Kacır, Şırnak Bal Kümesi Geliştirme Merkezi Projesi ile arıcılığın profesyonelleştiğini dile getirerek, "Şırnak balı, şehrimizin eşsiz tabiatının somut bir nişanesi; büyük bir potansiyel ve güçlü bir marka değeridir. Şırnak Bal Kümesi Geliştirme Merkezi Projesi ile arıcılarımıza petek, mum, arı yemi, ana arı ve kovan gibi temel girdilere uygun şartlarda erişim sağlayan; üretimi ve katma değeri yükselten modern bir merkezi hayata geçirdik. Merkezimizi bal paketleme hattı ve arı hastalıkları laboratuvarıyla donatarak, kaliteyi ve izlenebilirliği güvence altına aldık. Verdiğimiz eğitimler ve teknik danışmanlıkla arıcılığı standartlara bağladık, üretimi profesyonelleştirip katma değeri yükselttik. Şırnak Kırsalda Üretim ve İstihdam için Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi'yle de arıcılık yapan 200 üreticimize 5 bin arılı kovan, 5 bin boş kovan, 10 bin kilogram temel petek, 5 bin kilogram yem ve koruyucu ekipman teslim ettik. Böylece üretim kapasitesini ve kırsal gelirleri belirgin biçimde yükselttik" dedi.

Bakan Kacır, ayrıca Jirki kilimi, bağcılık ve seracılık alanlarında da üretimi artıracak projelerin sürdüğünü vurguladı.

"Gabar’daki petrol üretimi Şırnak’ın gelirini artırdı"

Şırnak’ın madencilikte öncelikli il olarak belirlendiğini belirten Kacır, "Biliyorsunuz Gabar’da Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında petrol üretimi günlük 80 bin varili aştı. Bunun sosyal ve ekonomik yansımalarını da görmeye başladık. Geçtiğimiz yıl kişi başına gelirde bölge illeri içinde en yüksek artışı yüzde 45’le Şırnak kaydetti. Yer altı kaynaklarından bazaltın işlenerek endüstriye kazandırılmasını sağlayacak, katma değer ve ürün çeşitliliğini arttıracağız" dedi.

"Şırnak’a bilim merkezi kazandırıyoruz"

Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyesi ve yeni kurulacak bilim merkezi ile gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sağlayacağını söyledi. "Elbette Şırnak’ın pırıl pırıl çocuklarını, gençlerini unutmuyor, üreten ve düşünen bir nesil olmaları yolunda adımlar atmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Kacır, "Türkiye’nin bilim ve teknoloji atılımına, Milli Teknoloji Hamlesi'ne katılacak gençlerimizi ve çocuklarımızı keşfetmek bizim için çok kıymetli. Bu anlayışla Şırnak’ta Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk ve 11 yaşından itibaren Şırnak’ın özel yetenekli çocuklarını Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı'nda geleceğe hazırlıyoruz. Onlara 11 yaşından itibaren robotik öğretiyoruz, yazılım öğretiyoruz, siber güvenlik öğretiyoruz, yapay zeka öğretiyoruz, tasarım düşüncesi öğretiyoruz. İstiyoruz ki onlar bayrağımızı çok daha yükseklere taşısınlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını "Terörsüz Türkiye ile bu topraklar daha da bereketlenecek, kazanan bölgemiz, kazanan Türkiye olacak" sözleriyle tamamlayan Bakan Kacır, yeni yatırımların Şırnak’a hayırlı olmasını diledi.