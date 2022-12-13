Şırnak'a piyango vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından, Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip saha keşfedildiğini, 2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olan bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklaması, Şırnak'ta iş insanları, esnaf ve vatandaşları mutlu etti.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çeşitli bölgelerde ciddi çalışmaları olduğunu belirterek, böyle bir müjde verilmesini beklediklerini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızdan bu olumlu söylemleri duymamız, bizi son derece mutlu etti" diyen Geliş, bölgede petrol rezervi keşfinin son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirtti.

"Şırnak, göç alan bir il olacak"

Geliş, bu çalışmalarda katkısı bulunan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Bu kaynaklarımız işsizliğin önüne geçecektir. İnanıyorum ki bunun gibi birçok müjde de olacaktır. Gençlerimize iş, ülke ve bölge ekonomisine katkı için çok büyük bir heyecan yarattı. Bu çalışmalar daha iyi rezervlerin keşfinin olacağına işarettir. Rabb'im bu rezervleri bereketlendirsin" ifadelerini kullanan Geliş, gelişmeleri olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Geliş, petrol keşfi sayesinde geçmişte bölgeden batıdaki illere göç edenlerin de geri döneceğini, Şırnak'ın göç alan bir il olacağını dile getirerek, bunun katkılarının kısa, orta ve uzun vadede görüleceğine inandıklarını ifade etti.

"Petrol işsizlere iş, esnafa da aş getirecek"

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu da petrolün işsizlere iş, esnafa da aş getireceğine inandıklarını belirtti.

Haşimoğlu, 150 milyon varillik net petrol rezervinde saha keşfinden dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "İlimize, bölgemize ve ülkemize ciddi katkıları olacaktır. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

"İşsizliği önleyecek"

Şırnak'ta yaşayan vatandaşlardan Abdurrahman Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Petrol, iş ve aş sağlayacaktır. Şırnak halkı için büyük bir nimet" ifadelerini kullandı.

Şenol Uysal ise bölgede petrol rezervi keşfinin önemine işaret ederek, "Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri. Petrol, Şırnak'a büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Cemal Uğur da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla takip ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Batman'ın petrol ile ne kadar geliştiğini görebiliyoruz. Bu müjde hem işsizliğin önlenmesi hem de ekonomik anlamda Şırnak'a, bölgeye ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacaktır. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."