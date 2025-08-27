Şırnak'ta iki yeni yerli sondaj kulesi faaliyete geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yerli imkanlarla üretilen 'Seyit Onbaşı' ve 'Naim Süleymanoğlu' adlı iki yeni sondaj kulesinin Şırnak'taki sahalarda çalışmaya başladığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, milli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılması hedefi doğrultusunda arama ve üretim faaliyetleri sürerken, kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Turkish Petroleum International AŞ (TPIC) arasında imzalanan protokol çerçevesinde TPIC'in sondaj kulesi envanteri yenilendi. İki yerli firma ile bir üniversitenin ortak çalışmasıyla tasarım, yazılım, donanım ve imalatı yapılan kuleler, Koca Yusuf TP1500'ün ardından envantere katıldı.

5 bin metre sondaj kapasitesi

'Seyit Onbaşı' ve 'Naim Süleymanoğlu' kulelerinin her biri 5 bin metre sondaj kapasitesine sahip. 43,2 metre yüksekliğe, 7,6 metre masa yüksekliğine sahip kuleler, 'U-Frame Cantilever' konstrüksiyon tipinde üretildi. 357 ton kanca yükü ve 1.500 HP gücünde olan kulelerde milli sondaj yazılımı kullanılıyor.

Seyit Onbaşı Kulesi, Silopi'deki Atak-3 kuyusunda; Naim Süleymanoğlu Kulesi ise Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın-71 kuyusunda sondaj faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakan Bayraktar'dan "yerlilik" vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Kendi enerjimizi üretmek kadar önemli bir şey varsa o da kendi enerjimizi üretirken yerli ve milli ekipmanımızı kullanmaktır. Bu nedenle aramanın ve üretimin her aşamasını yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışıyoruz. Yerli ve milli sondaj kulelerimiz 'Seyit Onbaşı' ve Naim Süleymanoğlu' da bu vizyonumuzun birer sonucu."

Bayraktar, kulelere isim verilirken Çanakkale Zaferi'nin kahramanı Seyit Onbaşı ile dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun seçildiğini hatırlatarak, "Tarihimizde önemli yer edinen bu iki ismin, kulelerimizle yaşamasını istedik. Onların azmi ve başarısı, enerjide tam bağımsızlık yolunda bizlere örnek oluyor" dedi.

"Hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye"

Diğer taraftan Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Gücün ve dayanıklılığın sembolü Koca Yusuf… Rekorların adamı, yerli gücün timsali Naim Süleymanoğlu... Bir milletin küllerinden doğuşunu omuzlayan efsane Seyit Onbaşı... İsimlerini Türk milletinin gücünden, azminden ve tarihinden alan yerli ve milli sondaj kulelerimiz şimdi Şırnak'taki petrol sahalarımızda görev başında. Kendi enerjimizi üretmek kadar bunu yerli ve milli ekipmanlarımızla yapabilmek de önceliklerimizden biri. Tasarımı da üretimi de Türk mühendislerinin imzasını taşıyan milli sondaj kulelerimizle hedefimiz net: Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" ifadelerini kullandı.