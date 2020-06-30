Sisal Şans, 1 Ağustos’ta faaliyetlerine başlıyor

30 Haziran 2020

Türkiye çapındaki erişim ağı ve şans oyunları alanındaki deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Sisal Şans, 1 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine başlıyor.

Konuyla ilgili Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, “1926’da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango’yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek. Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacaktır. Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

2020 için 9.3 milyar lira harcamayı taahhüt etmişti

Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen şans oyunları için yürütülen teklif alma sürecini 2019’da tamamlayan Türkiye Varlık Fonu (TVF), en iyi teklifi veren Sisal - Şans Ortak Girişimi ile 29 Ağustos 2019’da sözleşme imzalamıştı. Gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli sözleşmeye göre, Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin yüzde 51 ve İtalyan Sisal S.p.A'in yüzde 49 katılımıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi, Milli Piyango'da elde edilen hasılatı 2020 yılı için en az 9 milyar 320 milyon TL'ye çıkarmayı taahhüt etti.

Sisal - Şans Ortak Girişimi ayrıca her yıl hasılatı sözleşmede belirtilen oranlarda artırmakla da yükümlü olacak. Yeni modelle Milli Piyango'nun cirosu sadece ilk yılda yaklaşık 3 katına çıkarken maliyetler de azalacak. Sisal - Şans Ortak Girişimi, operasyonları bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla yürütecek. Ayrıca bayilerin hem sayısı ilk iki yılda 10 bine çıkacak, hem de gelirleri artacak.

Sözleşmeye göre, Sisal - Şans Ortak Girişim Grubu'nun devralacağı operasyon Milli Piyango, Hemen Kazan ve Sayısal oyunlarını kapsıyor.