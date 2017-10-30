Şişecam'dan 330 milyon liralık yatırım taahhüdü

30 Ekim 2017

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Ekonomi Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yatırım teşvik belgelerini açıkladı. Eylül'de 5 milyar 806 milyon liralık yatırım öngören 564 proje için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 549 milyon 911 bin dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanacak olan yatırımcılar, 15 bin 909 kişilik istihdam taahhüdünde bulundu.

Bu dönemde en yüksek teşvik başvurusu 330 milyon lira ile Şişecam Elyaf Sanayi ve Ticaret AŞ'den geldi. Şişecam Afyon'da yıllık 70 bin ton cam elyaf üretecek ve yatırım aşamasında 400 kişi istihdam edecek.

Polimetal Madencilik Balıkesir'de altın ve gümüş üretimi için 250 milyon liralık teşvik belgesi alırken, Esyel Elektrik Üretim AŞ'nin Konya'daki RES yatırımı için 160 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Eylül ayındaki 100 milyon lira üzerindeki diğer iki yatırım da enerji sektöründen oldu. Akmercan Tunceli Doğalgaz AŞ, Tunceli'de doğalgaz altyapısı için 139 milyon 375 bin liralık teşvik belgesi alırken, Maren Maraş Enerji AŞ, Aydın'da JES yatırımı için 126 milyon 440 bin liralık teşvik belgesi aldı.

Kaynak: AA