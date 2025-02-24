Sivas Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 43 bin 28 lira oldu

Sivas Belediyesi, Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Ramazan ve bayram ikramiyelerine yüzde 33 zam yaparak 1500 liradan 3 bin 500 liraya çıkarırken bağlı ödemelere de yüzde 100 oranında zam yaptık" dedi.

İHA'nın haberine göre; Sivas Belediyesi'nde ilk kez saha primi uygulamasına geçerek maaşlara ilaveten brüt 2 bin 800 lira artış sağladıklarını anlatan Uzun, sözlerine şöyle devam etti:

* Tüm bu veriler ışığında ikramiyeler dahil büro çalışanlarımızın maaşını 43 bin 28 TL'ye, sahada çalışanlarımızın maaş, ikramiye ve saha primlerini 45 bin 29 TL'ye çıkarmış olduk. Teknikerlerimizin maaşlarını 48 bin 792 TL'ye çıkardık. Mühendislerimizin maaşını ise yine ikramiyelerle birlikte 52 bin 810 TL'ye çıkardık.

Başkan Adem Uzun, belediyede en düşük taban yevmiyelerini yüzde 33 zam yaparak 900 TL'den 1200 liraya çıkarmış olduklarını belirterek, "Teknikerlerimizin taban yevmiyelerini yüzde 33 oranında, mühendislerimizin taban yevmiyelerini ise yüzde 43 oranında arttırdık. Bu sayede işçi, tekniker ve mühendislerimizin ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olurken aynı zamanda emeklilik durumlarında da ciddi bir fark oluştuğunu ifade etmek istiyorum" dedi.