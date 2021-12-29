Sivas Demirağ OSB, cazibe merkezleri kapsamına alındı
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, cazibe merkezleri programı kapsamına alındı.
Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB), görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılmasını amaçlayan cazibe merkezleri programı kapsamına alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, Sivas Demirağ OSB'de gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımları karar kapsamına alındı.
Kararla ayrıca, cazibe merkezleri programı kapsamına yapılacak teşvik belgesi başvuruları için süre sınırı 2022 yılı sonuna kadar uzatıldı.