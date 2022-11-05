Sivil hava araçlarının uçuş esasları belirlendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ‘Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetmeliği’ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ülkenin sivil hava aracı siciline kayıtlı veya kaydedilecek hava araçlarının, bunlara takılacak komponentlerin sürekli uçuşa elverişliliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerle bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşların lisanslandırılmalarına veya yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, bir hava aracının Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara göre uçuşa elverişli tutulmasından hava aracı sahibi sorumlu olacak. Bunun yanında hava aracı sahibiyle işleticisinin farklı olduğu durumlarda sorumluluk işleticinin olacak.

Hava aracının kiraya verildiği durumlarda sorumluluk, kiralama anlaşması kapsamında kiracıya devredilecek.

Söz konusu aracın uçuşa elverişliliğinden sorumlu kişi ya da kuruluş, aracın ve komponentlerinin bakımlarının Genel Müdürlükçe belirlenen standartlara, onaylanan bakım programına ya da üreticinin yayımladığı talimatlara göre icra edilmesini sağlayacak.

Hava aracı, motor, pervane, parça veya cihazın uçuşa elverişliliğinden sorumlu olan kişilerle bunların bakımını gerçekleştirenler, uçuş emniyetini tehlikeye düşüren olayları, Genel Müdürlüğe, hava aracı sahibine, işleticisine, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşuna, durumun tespitinden itibaren 72 saat içinde rapor edecek.

Hava aracı ve komponentlere ait sürekli uçuşa elverişlilik kayıtları, Genel Müdürlük tarafından belirtilen usul ve sürelere göre hava aracı sahibi, işleticisi, sürekli uçuşa elverişlilik yönetimi kuruluşu veya birleşik uçuşa elverişlilik kuruluşunca yapılacak ve muhafaza edilecek.

Yönetmelik, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.