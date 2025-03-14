'Siyasi körlük' olarak nitelendirdi! İTO Başkanı Şekib Avdagiç’ten AB’ye çağrı: Türkiye’yi dışlamaktan vazgeçin!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik sürecinde karşılaştığı engellerin kaldırılması gerektiğini belirterek, "Doğru yerdeyiz, doğru zamandayız" mesajını verdi.

İTO'nun mart ayı Meclis toplantısında konuşan Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa ve dünya açısından vazgeçilmez bir aktör olduğunu vurgulayarak, AB’nin Türkiye’yi dışlayan anlayışının siyasi körlük olduğunu" söyledi.

"20 yıldır bitmeyen müzakereler artık sonuçlanmalı"

Avdagiç, Türkiye'nin jeopolitik konumu, güçlü savunma sanayisi ve büyüyen ekonomisiyle küresel dengelerde kritik bir rol oynadığını belirtti. "Önümüzdeki süreçte Türkiye’yi dışlayan siyasi körlüğünden kurtulmak, Avrupa ve dünya için vazgeçilmez bir öneme sahip olacaktır" diyen Avdagiç, AB ile 20 yıldır sonuçlandırılamayan katılım müzakerelerinde artık somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Yeni küresel dinamikler ve Türkiye’nin gücü

İTO Başkanı, küresel ekonomi ve politikadaki değişimlerin Türkiye’ye büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, Batı ekonomilerinin Çin ile olan ilişkilerinin dengeleri değiştirdiğine dikkat çekti.

"Batı ekonomileri, ‘pazar’ yapmak istedikleri Çin’in ‘pazarı’ haline geldi" diyen Avdagiç, Türkiye’nin üretim, ticaret ve savunma sanayisi açısından Avrupa için stratejik bir konumda olduğunun altını çizdi.

ABD-AB ilişkilerinde Türkiye’nin önemi

ABD’nin Trump 2.0 dönemiyle “diplomasi ve yumuşak güç” yerine “kaba güç” politikalarına yöneldiğini ifade eden Avdagiç, Avrupa’nın güvenlik konusunda panik halinde olduğunu ve NATO’nun geleceğinin belirsizleştiğini" söyledi.

Bu çerçevede Türkiye’nin, Avrupa’nın güvenliği açısından kritik bir rol oynadığına vurgu yapan Avdagiç, “NATO’nun ikinci büyük gücü olarak Türkiye, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından belirleyici bir faktör olmaya devam edecek” dedi.

"Türkiye, savunma sanayisinde küresel bir güç haline geldi"

Avdagiç, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayiinde büyük atılımlar gerçekleştirdiğini belirterek, 2024 yılında 180 ülkeye 300'den fazla savunma ürünü ihraç ettiğini söyledi.

"Türkiye, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme çabalarının dışında bırakıldı ancak artık yeni bir dönem başladı" diyen Avdagiç, Türkiye’nin hem ABD, hem Avrupa hem de Rusya ile kurduğu dengeli ilişkilerin küresel barış ve istikrar açısından büyük bir avantaj sunduğunu belirtti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği gibi, bu tarihsel sürecin Türkiye’nin AB ile entegrasyonuna katkı sağlayabileceğini ifade eden Avdagiç, "Türkiye'nin Avrupa ve dünyanın yeni güvenlik mimarisinde her zamankinden daha kritik bir rol oynadığını" vurguladı.