Siyasi partilerde bayramlaşma: AK Parti ve CHP arasında asgari ücret diyaloğu

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar kapsamında AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, Gazze'de devam eden soykırımın gölgesi altında bayramı buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti.

Bayramın, Gazze ve bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Uygur, "Gazze'de yaklaşık 37 bin masum sivil, kadın, çocuk, katliama uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde soykırımın bir an önce durması uluslararası hukukun işlemesi, insani yardımın ve Filistin'de iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Ekonomik sorunlar ve bayram

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da gönüllerin, hem Türkiye'de hem de dünyada herkesin bayramları bayram tadında yaşamasını istediğini dile getirdi. Öncelikle ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların büyük çoğunluğunun bayramı bayram tadında yaşayamadığına dikkati çeken Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Maalesef vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, 'hani eski bayramlar vardı ya' diye başlayan cümleleri kurmak durumunda kalıyorlar. Dedeler, nineler, ellerini öpmeye gelen küçük çocuklara bir harçlık verebilmek istiyorlar. Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz nedeniyle şu anda küçük bir azınlık tatil beldelerine ulaşabiliyor, AVM'leri doldurabiliyor ama büyük çoğunluk maalesef asgari ücretinin düşük seviyesi ve en düşük emekli aylığının geçinebilme sınırının çok altında olması nedeniyle büyük bir sıkıntı içindeler. Bayramları daha güzel yaşayabilmek, çocukların yüzünde tebessüm olması içim mutlaka Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi gerekiyor."

Yavuzyılmaz, Gazze konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dünya liderlerine yaptığı çağrı ve onlara gönderdiği mektupların olduğunu anımsattı. Liderlere gönderilen mektupların karşılık bulmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, Filistin'i tanıyan ülke sayısının daha da artmasıyla yaşanan sorunun ortadan kalkacağına inandığını vurguladı.

Covid, savaş ve enflasyon

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da yaşanan Covid-19 süreci, Ukrayna-Rusya Savaşı ve büyük yıkıma neden olan 6 Şubat depremleri nedeniyle vatandaşların fiyat artışlarından etkilendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman "vatandaşımıza enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediğini anlatan Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın şartlarının gelişmesi noktasında devlet bütün imkanlarını kullandı, bundan sonra da kullanmaya devam edecek. Ekonomik anlamda olumlu veriler gelmeye başladı. Uyguladığımız ekonomik politikanın vatandaşımıza yansıyan olumlu etkilerini görmeye başladık. Bizim kadrolarımız buna muktedir, irademiz de kabiliyetimiz de var. Vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmek, hayat pahalılığından en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak için bütün gayretimizle mücadelemize devam edeceğiz."

Asgari ücret diyaloğu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise "Önümüzdeki süreçte asgari ücrette iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Umarım bu bayramda böyle bir müjdeyi AK Parti olarak sizler tüm asgari ücretlilere verirsiniz." dedi.

Cumhur İttifakı

AK Parti'yi ikinci olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, İslam aleminin, MHP camiasının ve 85 milyon vatandaşın bayramını tebrik etti.

Hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Uygur, bayramın zulüm altındaki coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Genel ve yerel seçimleri geride bıraktıklarını anımsatan Uygur, "İlkeler ve mefkureler etrafında toplanan, odak noktası istikbal, istiklal olan Cumhur İttifakı olarak milletimizin güçlü desteğiyle, dimdik bir şekilde ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yol yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadir Durmaz da Uygur'a samimi misafirperverliği için teşekkür ederek, bayramını tebrik etti.

Bayramın, Gazze başta olmak üzere zulüm altında inleyen tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye açısından bakıldığında hakikaten bu mücadeleyi en başta veren ülkemiz, hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız... Biz de parti olarak sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu konuda attığı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında olacağız. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır ve Türkiye'nin meselelerine sahip çıkma noktasında en küçük bir tereddüt söz konusu değildir. Seçimleri geride bıraktık. Seçimsiz bir istikrar sürecini, Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları halletmek için bir fırsata dönüştürmek gereklidir. Bu yönde atılacak adımlara elbette sonuna kadar destek olacağız. Rabb'im ülkemize, milletimize, devletimize zeval vermesin. Bizi bir bayrama daha kavuşturan Rabb'imize sonsuz şükürler olsun."