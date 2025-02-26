Siyasi ve ekonomik belirsizlikler Almanya'da tüketici güvenini etkilemeye devam ediyor

Merkezi Almanya’da bulunan pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Ocak'ta bu ay için eksi 22,6 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mart ayı için 2,1 puanlık azalışla eksi 24,7’ye düştü. Beklenti, endeksin hafif bir artışla eksi 21,4’e yükselmesi yönündeydi.

Güven endeksi Ocak 2024'ten beri en düşük seviyede

GfK’ye göre Alman tüketicilerin gelir beklentileri, artan fiyatlar, belirsiz siyasi ve ekonomik durum ve siyasetten duyulan memnuniyetsizlik nedeniyle şubatta Ocak 2024’ten beri en düşük seviyesine geriledi.

GfK’nin açıklamasında, “Başta otomobil üreticileri ve tedarikçileri olmak üzere Alman sanayisinde fabrikaların kapanacağı, üretimin yurt dışına taşınacağı ve işten çıkarmaların yaşanacağı yönündeki haberler, tüketiciler arasında iş güvenliğine ilişkin endişelerin artmasına neden olmaktadır.” denildi.

"Bütçe çalışmalarına hız verilmeli"

Almanya’da hane halkına güven vermek için hükümetin hızla kurulması ve bu yılın bütçesinin hızla onaylanması gerektiğini vurgulayan NIM Tüketici Araştırmacıları Uzmanı Rolf Buerkl, “Bunlar hem şirketlere hem de hane halkına planlama konusunda daha fazla kesinlik sağlayacaktır. Bu durum, tüketicilerin para harcamaya daha istekli olması ve tüketimin canlanması için önemli koşullar oluşturacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

"Hızla güven veren kararlar alınmalı"

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia da Almanya’da tüketici güvenindeki düşüşü değerlendirdi ve “Alman ekonomisi için sorun haline gelen sadece ihracatın zayıflığı değil, aynı zamanda esasen tüketicilere bağlı olan iç taleptir. Yeni hükümet hızla insanlara yeniden güven verecek cesur kararlar almalıdır.” ifadelerini kullandı.

2024'ye ekonomide yüzde 0,2 gerileme...

Açıklanan geçici resmi sonuçlara göre yüzde 28,6 oy oranı ile seçimden galip çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri öncülüğünde Almanya'da yeni koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor. Aşırı sağcıların 5 eyaletteki yükselişi ise seçim sonrası ülke gündeminde yer alan bir diğer konu.