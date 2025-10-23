Slovakya geri adım attı, AB Rusya’ya yeni yaptırımlarda uzlaştı

Avrupa Birliği, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik yaptırımların kapsamını genişletiyor.

AB dönem başkanlığını yürüten Danimarka, Slovakya’nın çekincelerini kaldırmasının ardından üye ülkelerin 19. yaptırım paketinde anlaşmaya vardığını duyurdu.

Kararın, başka bir üye ülkeden yeni bir itiraz gelmemesi durumunda Perşembe günü saat 11.00’de resmen onaylanması bekleniyor.

Slovakya geri adım attı

Slovakya, yaptırım paketine ilişkin görüşmelerde fosil yakıtlı araçların aşamalı olarak kaldırılması planı konusunda tavizler talep etmişti.

Ülke, bu konudaki endişelerinin AB zirvesinde ele alınması garantisini aldıktan sonra itirazını geri çekti. Böylece aylardır süren görüşme trafiği sonuca bağlandı.

Yaptırımların kapsamı genişliyor

Yeni yaptırım paketi, Rusya’nın enerji gelirlerini azaltmayı hedefliyor. Pakette öne çıkan maddeler şöyle:

* Rus LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ithalatının aşamalı olarak yasaklanması,

* Ham petrol fiyat tavanının varil başına 47,6 dolara düşürülmesi,

* Rusya’nın “gölge filosu” olarak adlandırılan 120 gemisinin kara listeye alınması,

* Rus bankaları, kripto para ticareti ve diplomatların seyahatlerine yönelik ek kısıtlamalar.

LNG yasağı kademeli uygulanacak

Yeni LNG yasağının, enerji arzında ani bir dengesizlik yaratmamak için aşamalı şekilde yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kısa vadeli sözleşmeler altı ay içinde sona erecek, uzun vadeli sözleşmeler ise 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak.

Bu adım, AB’nin 2028 yılına kadar Rus gaz ithalatını tamamen sonlandırma hedefiyle uyumlu olarak değerlendiriliyor.