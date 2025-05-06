Socar, Türkiye'den doğalgaz santrali almayı planlıyor: Gama ile görüşüyor

Azerbaycan devlet enerji şirketi Socar'ın Türkiye'den doğal gaz santarli almayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, Gama Enerji A.Ş., 870 megavat kapasiteli İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için Socar Türkiye'den 225 ila 250 milyon dolar arasında bağlayıcı olmayan bir teklif aldı ve bu teklif üzerinden müzakerelere devam etmeyi kabul etti.

Hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santrallerine de sahip olan Gama için olası bir satış, düzenlenmiş fiyatların operatörlerin marjlarını daralttığı gaz yakıtlı üretimden çıkış anlamına gelecek.

Henüz bağlayıcı teklif sunulmadı

Azerbaycan, Rusya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci gaz tedarikçisi ve aynı zamanda Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz gönderiyor. Bu santrali satın almak, Socar’a Türkiye’nin büyüyen elektrik piyasasında bir dayanak noktası ve arz fazlasını paraya çevirmek için alternatif bir yol sağlayacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre kaynaklar, Socar’ın henüz bağlayıcı bir teklif sunmadığını ve herhangi bir anlaşmanın her iki şirketin yönetim kurullarının onayına tabi olacağını söyledi.

Her iki firma da konu hakkında yorum yapmadı.