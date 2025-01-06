SOCAR'dan Türkiye'de dev petrokimya hedefi! 7 milyar dolarlık yatırım yolda...

SOCAR Türkiye, son 17 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ve geleceğe dönük projeleriyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan SOCAR Türkiye CEO'su Elçin İbadov, şirketin 18,5 milyar dolarlık yatırım hacmiyle Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcısı konumunda olduğunu söyledi.

Doğal gaz ve istihdam katkısı

İbadov, doğal gaz sektöründeki çalışmalara dikkat çekerek, “Kayseri ve Bursa'da yürüttüğümüz doğal gaz çalışmalarıyla Kayserigaz ve Bursagaz’a toplamda 209 milyon dolar yatırım yaptık. Şebeke uzunluklarımız ve abone sayılarımız hızla artıyor. SOCAR Türkiye, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor" dedi.

7 milyar dolarlık petrokimya yatırımı

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kenan Mirzayev ise şirketin petrokimya alanında önemli hedeflere sahip olduğunu belirtti. Mirzayev, “Türkiye’de yeni petrokimya tesisleri kurulması için yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz. Bu yatırımlar, ülkenin petrokimya sektöründeki dışa bağımlılığını azaltacak" diye konuştu.

Çevre dostu havacılık yakıtı ve sürdürülebilirlik projeleri

Elçin İbadov, şirketin çevre dostu projelere odaklandığını ifade ederek “Sürdürülebilir kalkınma için bir yol haritası hazırladık. Çevre dostu havacılık yakıtı üretmek ana hedeflerimizden biri. Bu yakıtlar yosun veya evsel yağlardan üretilebilir. Bunun için araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.