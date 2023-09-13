SocGen'den 600 baz puanlık faiz tahmini

Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini %31’e yükselteceğini, bunu dördüncü çeyrekte 600 baz puanlık, 2024 birinci çeyrekte ise 200 baz puanlık artışların takip edeceğini belirterek faizin %40’a çıkarılacağını öngördü. Aralarında Phoenix Kalen’in de olduğu SocGen analistleri yılın geri kalanında liranın zayıflamasını bekliyor.

Dolar beklentisi de güncellendi

Analistlerin yıl sonu Dolar/TL beklentisi 30 seviyesinde. Analistler “TCMB büyük ihtimal sağlam faiz artışları yapacak, öte yandan reel faizler enflasyondaki artış sebebiyle keskin bir şekilde negatif kalacak. Daha fazla esneklik sağlayan finansal çevrenin normalleşmesi süreci orta vadede pozitif. Ancak bu durum kısa vadede lirayı zayıflatabilecek riskler de teşkil ediyor” dedi.

Bu kış yeniden artacak

Analistler ithalat talebinin güçlü kaldığını belirtirken cari açığın turizm sezonunun sonunun sona ermesiyle birlikte bu kış yeniden artacağını öngördü. SocGen'in raporunda “Gelecek yıl ortodoks politikalara kademeli dönüş Türkiye’nin temellerini iyileştirecek gibi gözükürken lirada daha fazla ama daha yavaş bir değer kaybı bekliyoruz” değerlendirmeleri yer aldı.