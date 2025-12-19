Societe Generale: Küresel ekonomi dirençli ama riskler büyüyor

Societe Generale (Soc-Gen), küresel ekonominin 2025 yılında yapay zeka ve dijital altyapı yatırımları, savunma ve güvenlik harcamaları, düşük enerji fiyatları ile sınırlı mali teşviklerin desteğiyle dayanıklılığını koruduğunu değerlendirdi. Banka, düzenleyici gevşemenin de bu görünümü desteklediğini belirtirken, bazı risklerin ön plana çıkmaya başladığına dikkat çekti.

Raporda, tarifelerin etkilerinin henüz tam olarak hissedilmemesi, işgücü piyasalarında görülen yumuşama ve ABD'de göçün belirgin şekilde yavaşlamasının yarattığı demografik baskının önümüzdeki döneme ilişkin riskleri artırdığı ifade edildi. Artan belirsizliğin küresel ekonomik parçalanma eğilimini güçlendirdiğine işaret eden Societe Generale, Çin'in yeniden dengelenme sürecinin daha düşük büyüme oranlarıyla ilerlemesinin beklendiğini aktardı.

Soc-Gen değerlendirmesinde, "Yüksek kamu borçları nedeniyle hisse senedi, konut ve tahvil piyasalarında ani değerleme düzeltmeleri de önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Enflasyonda ülkeler arası ayrışma belirginleşirken, tüketiciler birçok ekonomide fiyat görünümüne temkinli yaklaşıyor" ifadelerine yer verdi.

Para politikalarına ilişkin öngörülerde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiği, ancak sürecin temkinli ilerleyeceği vurgulandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) için de bir sonraki adımın faiz indirimi ve bilanço daraltma sürecinin sona ermesi olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

Societe Generale, 2026'ya yaklaşılırken ABD, Avrupa Birliği ve Çin dahil olmak üzere büyük ekonomilerde büyümenin yavaşlamasını ve özellikle 2026-2027 döneminde küresel ölçekte belirgin bir ivme kaybı yaşanmasını bekliyor.