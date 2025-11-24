Societe Generale'den Türkiye için enflasyon ve faiz tahmini!

Societe Generale Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve faiz tahminlerini paylaştı.

Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2026’nın ilk dört toplantısında her birinde 150 baz puan, Haziran ve Temmuz aylarında ise 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını öngördüklerini açıkladı.

Drimal, devam eden toplantılarda ise her seferinde 150 baz puanlık indirim beklediklerini belirtti.

Enflasyon tahminleri

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Fransız banka, Türkiye'de gıda enflasyonundaki şokun azalmasıyla birlikte aylık enflasyonun yavaşlamasını bekliyor.

Drimal, "Bu durumda maliye politikasının enflasyon baskılarının azalmaya devam etmesini sağlaması hayati önem taşıyacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Societe General, aylık enflasyonun önümüzdeki aylarda yavaşlayarak gelecek yılın ilk yarısında aylık bazda yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerilemesini öngörüyor.