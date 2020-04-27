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Şoförlerin karantina sürelerine düzenleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, COVID-19 semptomu göstermeyen Türk şoförlerin, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabileceğini açıkladı.

Şoförlerin karantina sürelerine düzenleme
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslararası ticarette yük  taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine yönelik Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları ile koordinasyon  halinde gümrük kapılarında önemli tedbirlerin alındığını hatırlatan Pekcan,  dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının  sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

Uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli düzenleme  yapıldığını anlatan Pekcan, bunlara ilave olarak, Covid-19 ile  mücadelede gelinen aşama dikkate alınarak, ihracat sevkiyatlarının  olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve  taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesi amacıyla  İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  ve Dışişleri Bakanlığı ile eşgüdüm içerisinde önemli bir adım  atıldığını bildirdi.

Türk şoförler 14 gün beklemeden yeniden çıkabilecek

Pekcan, bu çerçevede, uluslararası ticari taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere Türk  şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince  yapılan muayene sonrasında COVID-19'a ilişkin herhangi bir semptom  tespit edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış  yapabilmelerine izin verildiğini açıkladı.
Yabancı uyruklu şoförlere 72 saatlik izin

Ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları  gerektiğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom  tespit edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere ise 72 saat kuralı  getirildi. Yabancı uyruklu araç şoförlerin, sağlık kontrolleri  sonrasında herhangi bir semptom tespit edilmemesi ve her türlü sağlık  tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye girişlerini takip eden 72  saat içerisinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt etmeleri  halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları  için ülke içine girişlerine izin verilmiştir. 

Ülkemize giriş yapan araçlar yine dezenfeksiyon işlemine tabi  tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili Valilik/Kaymakamlıklar  tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.

COVID-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurtiçine  girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına  alınmaları sağlanacaktır."

Öte yandan Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi  malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine  öncelik verileceğini vurguladı. Bakan Pekcan, fedakarca görev yaparak COVID-19 ile mücadele eden  sağlık çalışanlarına, Türkiye'nin güvenliğinin, toplumsal  ihtiyaçlarının temini, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin  sağlanması için büyük bir özveriyle 7/24 çalışan gümrük personeline ve  nakliyecilere teşekkür etti. 

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