SoftBank, Nvidia hisselerini 5,8 milyar dolara sattı

Japonya merkezli teknoloji yatırım devi SoftBank Group, Temmuz-Eylül döneminde net kârını 1,2 trilyon yenden 2,5 trilyon yene çıkardı.

Kâr artışının ana nedeni, yapay zekâ alanındaki hisse senetlerinde yaşanan küresel değer artışı oldu.

Şirket, çeyrek dönem sonrasında ABD’li çip devi Nvidia’daki hisselerini 5,8 milyar dolara sattığını duyurdu.

SoftBank, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın önemli yatırımcılarından biri olarak biliniyor. Şirketin kurucusu Masayoshi Son, yapay zekânın insanüstü zekâ dönemini başlatacağına inanıyor.

Yapay zekâ hisselerinde küresel balon endişesi

Son aylarda AI teknolojisine yönelik küresel yatırım dalgası, Nasdaq endeksinin Mayıs’tan bu yana yüzde 25 artmasına yol açtı. Ancak uzmanlar, dot-com balonuna benzer bir çöküş ihtimalinden endişeli.

AI çiplerinin öncüsü Nvidia, kısa süre önce 5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşarak dünyanın en değerli şirketi olmuştu.

SoftBank, geçtiğimiz ay ABB Robotics’i 5,4 milyar dolara satın alacağını açıkladı. Bu hamle, şirketin fiziksel yapay zekâ olarak adlandırılan robotik teknolojilere yönelme stratejisinin bir parçası.

Bununla birlikte, bazı analistler SoftBank’ın başarısına rağmen temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.