Softbank, OpenAI ve Stargate için 16 milyar dolar borç peşinde

Japon teknoloji devi SoftBank Group, yapay zeka yatırımları için 16 milyar dolarlık yeni bir borç finansmanı sağlamaya hazırlanıyor. The Information haber sitesinin, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, SoftBank’ın CEO’su Masayoshi Son, bu borçlanma planını geçtiğimiz hafta şirket yöneticileri aracılığıyla bankalara iletti.

Kaynaklara göre, SoftBank 2026 yılının başlarında ek olarak 8 milyar dolar daha borç alabilir. Bu hamle, şirketin yapay zeka sektörüne yönelik büyük çaplı yatırımlarını destekleme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

OpenAI ve Stargate için dev yatırım

Ocak ayında Reuters tarafından bildirildiği üzere, SoftBank, OpenAI’ye 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlıyor. Ancak bu yatırımın daha geniş bir stratejinin yalnızca bir parçası olduğu anlaşılıyor. Şirket, yapay zeka alanında agresif genişleme politikasını sürdürüyor.

Reuters’ın bir başka haberine göre, SoftBank’ın Stargate ve OpenAI’ye toplamda 40 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planladığı ve bu kapsamda 18,5 milyar dolara kadar borç almak için görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Stargate: ABD’nin yapay zeka stratejisinin merkezinde

SoftBank’ın yatırım planlarının merkezinde, OpenAI ve Oracle ile ortak olarak geliştirdiği Stargate adlı büyük ölçekli bir girişim bulunuyor. Bu girişim, ABD’nin yapay zeka yarışında Çin ve diğer rakiplerine karşı liderliğini sürdürmesini sağlamayı amaçlıyor.

Stargate’in yatırım hedefi ise oldukça büyük: 500 milyar dolara kadar çıkabilecek bir finansman hacmiyle yapay zeka altyapısını geliştirmek. Bu proje, Ocak ayında Beyaz Saray’da eski ABD Başkanı Donald Trump, SoftBank CEO’su Masayoshi Son, OpenAI CEO’su Sam Altman ve Oracle Başkanı Larry Ellison tarafından duyurulmuştu.

SoftBank’ın yapay zeka yarışındaki stratejisi

Son yıllarda SoftBank, Vision Fund yatırımları aracılığıyla teknoloji ve yapay zeka sektöründe büyük ölçekli girişimlere destek sağlamaya devam etti. Ancak şirketin, önceki yatırım dalgalarından zarar ettiği ve yüksek borç seviyeleri nedeniyle daha temkinli bir politika izlediği biliniyor.

Buna rağmen, Masayoshi Son’un yapay zeka konusundaki uzun vadeli vizyonu, şirketi yeniden büyük çaplı yatırımlara yönlendirdi. SoftBank’ın, OpenAI ve Stargate’e yönelik yatırımları için finansman sağlamaya çalışması, yapay zeka alanında küresel rekabetin daha da kızışacağına işaret ediyor.

Uzmanlara göre, SoftBank’ın bu büyük ölçekli finansman hamlesi, yapay zeka ekosistemine milyarlarca dolarlık yeni yatırımların önünü açabilir. Ancak, borçla finanse edilen bu stratejinin uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olacağı ise belirsizliğini koruyor.