Soğan ve patateste 'kısıtlama' kalktı
Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kuru soğan ile taze veya soğutulmuş patates ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin alınması uygulamasına son verildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kuru soğan, patates ve limonda tüketimdeki daralma ve ihracata getirilen kısıtlamanın çiftçileri mağdur ettiğini söylemiş, kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyordu.