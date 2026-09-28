Soğuklar bastırdı, dolaplardan çıktı: Türkiye bu ürünlerden milyonlarca dolar kazanıyor

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Sonbaharla birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi, battaniye, yorgan ve ev terliği gibi soğuk havalarda kullanılan ürünleri yeniden gündeme getirdi. Türkiye, bu ürün grubunda yılın ilk 7 ayında 37,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA'nın derlediği bilgilere göre, ülke genelinde sıcaklıkların gerilemeye başlamasıyla soğuk aylarda tercih edilen ev tekstili ürünlerine yönelik ilgi de arttı.

Yaz aylarında dolaplarda bekleyen battaniye ve yorganların yanı sıra ev içinde kullanılan terlikler de havaların serinlemesiyle yeniden kullanılmaya başlandı. Bu ürünlerin dış ticaret verileri ise Türkiye'nin tekstil alanındaki ihracat performansını ortaya koydu.

Sektörün dış pazarlardaki gelişiminde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine yapılan satışlar önemli rol oynarken, katma değeri yüksek ürünler de ihracatta öne çıktı.

Geçen yıl 26,8 milyon dolarlık dış ticaret fazlası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye, geçen yıl battaniye, yorgan, yatak örtüleri ve kılıfları ile ev içinde kullanılan terliklerde toplam 73,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Aynı ürün grubunda 2025 yılında yapılan ithalat ise 46,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'nin söz konusu ürünlerdeki dış ticaret fazlası 26,8 milyon dolara ulaştı.

7 ayda 37,7 milyon dolarlık ihracat

Benzer tablo bu yılın ilk 7 ayında da devam etti. Türkiye, bu dönemde battaniye, yorgan, yatak örtüleri ve kılıfları ile ev terliklerinde 37,7 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Aynı dönemde bu ürünlerin ithalatı 17,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın 7 ayında söz konusu ürün grubunda 20,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası oluştu.

Battaniye ve yorganda Almanya ile ABD öne çıktı

Türkiye'nin battaniye ve yorgan ihracatında Almanya ve ABD başı çekti. Geçen yıl iki ülkeye yapılan ihracatın toplam değeri 14,1 milyon dolar oldu.

Bu yılın ilk 7 ayında da Almanya ve ABD en fazla satış yapılan pazarlar olmayı sürdürdü. İki ülkeye gerçekleştirilen battaniye ve yorgan ihracatı toplam 8,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Ev terliğine ABD ve İtalya'dan talep

Ev içinde kullanılan terliklerin ihracatında ise ABD ve İtalya öne çıktı. Türkiye, geçen yıl bu iki ülkeye toplam 1,2 milyon dolarlık ev terliği sattı.

Bu yılın ilk 7 ayında ABD ve İtalya'ya yapılan ev terliği ihracatı ise 771,3 bin dolar olarak gerçekleşti.