Soğuklar kendini hissettirirken herkesin aklındaki soru: Doğalgaza zam geldi mi?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerine zam geldi.

EPDK doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinde üst sınırları tespit etti.

Üst sınır 6 bin 154 lira

EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni sınırlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre; doğalgaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek.