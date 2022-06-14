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Soğutma sistemleri ithalatında dampinge karşı önlem sürecek

Çin menşeli soğutma sistemleri ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli ‘Diğerleri-Yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar hariç)’ ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Bu kapsamda, söz konusu soğutma sistemleri ürünlerinin ithalatında CIF bedelinin yüzde 36,63'ü ile 49,64'ü arasında değişen oranlardaki dampinge karşı önlemin sürdürülmesine karar verildi.

 

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