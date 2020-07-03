Şohoğlu: MB fiyat istikrarı kontrolünü elinden bırakmamalı

03 Temmuz 2020

Haziran ayı enflasyon rakamlarının beklentilerinin neredeyse iki katı üzerinde %1.13 arttığını belirten TÜGİAD Başkanı ŞOHOĞLU, gıda fiyatlarının enflasyona olumlu destek verdiği bu aylarda Manşet Enflasyonun 12,62 ile yılın en yüksek seviyesine çıkmasının şaşırtıcı olduğunu vurguladı.



İktisadın temel kuralının faiz düştükçe enflasyonun yükselmesi olduğunu belirten Şohoğlu, Merkez Bankası’nın büyümeyi desteklerken, fiyat istikrarı kontrolünü de elden bırakmaması gerektiğini ve önümüzdeki süreçte fiyat istikrarı sağlanmasına daha fazla odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.



Sözlerini; uzun süredir tekrarladığımız üzere, uzun soluklu yapısal reformlarla desteklenmeyen adımlar geçici çözümler sunmaktadır şeklinde sürdüren Başkan Şohoğlu, uzun soluklu yapısal reform beklentilerinin sürdüğünü belirtti.