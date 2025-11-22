Sokaktan çıktı, milyarlık endüstri oldu

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kenti, acılı erişteleriyle ülkenin en güçlü noodle kültürlerinden birine sahip. Yerel adıyla xiaomian olarak bilinen bu sokak lezzeti, artık sadece mahalle tezgâhlarında değil, yılda 56 milyar yuanı (333 milyar TL) aşan ekonomik hacme sahip büyük bir endüstride yer alıyor.

86 bin noodle dükkânı

Kent genelinde yaklaşık 86 bin noodle dükkânı bulunmasına rağmen sektör uzun süre küçük aile işletmelerinden oluştuğu için standartlaşma, kalite ve marka bilinirliği sorunları yaşıyordu.

Kalite standartları oluşturuldu

Bu tabloyu değiştirmek amacıyla Dadukou Bölgesi, 2021’de Chongqing Xiaomian Endüstri Parkı’nı kurdu. Park, tarımdan üretime ve satışa uzanan entegre bir modelle “pişirmeye hazır” eriştelerin sanayileşmesini sağladı.

Bugün faaliyet gösteren 80’den fazla firma tarafından eriştenin dokusu, biber yağının acılık seviyesi ve sos oranları için resmi kalite standartları oluşturuldu.

500 bin kişiye istihdam sağlıyor

Chongqing xiaomian artık ABD’den Singapur’a 30’dan fazla ülkeye ihraç ediliyor; Los Angeles’taki marketlerde bile satılıyor. Sektör bugün günlük 12 milyon kase satışa ulaşıyor ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlıyor.