Solarex İstanbul Fuarı yarın kapılarını açıyor

İstanbul Fuar Merkezi’nde sektöre kapılarını yarın 15. kez açacak, fuar 8 Nisan Cumartesi günü sona erecek. Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, çok sayıda yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcıların ve yurtdışına açılmak isteyen yerli sanayicinin sektöre daha yakından bakmasına olanak sağlayıp potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşebilmesine fırsat tanıyacak.

15. Solarex İstanbul'da son teknoloji ürünlerin uluslararası arenada görücüye çıktığı milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılması ve ülke ekonomisine büyük ölçekte katkı sağlaması hedefleniyor. Son teknoloji ürünlerin global pazarda görücüye çıkarılmasına öncülük eden Solarex İstanbul, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle ticari yatırımların yanı sıra ülke turizmine de önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

Dünya’nın en büyük enerji firmalarının katılımıyla, bini aşkın markanın temsil edildiği Solarex İstanbul için Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 5 kıtada tanıtım yapıldı. Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya güneş enerjisi yatırımcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek organizasyon, solar sektörü için güçlü bir ticari arena sunuyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi gören Solarex İstanbul, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, Mısır, Makedonya, Tunus, Sırbistan, Fas gibi ülkelerin yanında Kuzey Afrika ülkelerinden başta olmak üzere toplam 20 ülkeden üst düzey heyetlere ev sahipliği yapacak. Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirerek çevre dostu global çözümleri masaya yatıracak.