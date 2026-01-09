Solidworks ve Catia üreticisine rekabet soruşturması
Rekabet Kurulu, mühendislik ve tasarım dünyasında yaygın olarak kullanılan SolidWorks ve CATIA gibi programların sağlayıcısı Dassault Systèmes hakkında soruşturma başlattı.
Yapılan önaraştırmada elde edilen bulguları ciddi ve yeterli bulan Kurul, şirketin bayilik sistemi üzerindeki uygulamalarını mercek altına aldı.
Soruşturma kapsamında, şirketin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği şu fiyat belirleme ve müşteri kısıtlama şüphesi üzerinden incelenecek.
Müşteri kısıtlama iddiası
Şirketin, bayilerin sattığı ürün fiyatlarına müdahale ederek serbest fiyat oluşumunu engellediği iddia edilirken bayilerin satış yapabileceği müşterilere veya bölgelere yönelik de kısıtlamalar getirildiği sürülüyor.
Kurul bu kararıyla, Dassault Systèmes çatısı altındaki şirketler hakkındaki soruşturma sürecini resmen başlatmış oldu. Soruşturma sonucunda söz konusu uygulamaların rekabeti ihlal edip etmediği netlik kazanacak.