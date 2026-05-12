Somonda hedef 200 bin ton üretim, 1 milyar dolar ihracat
Türkiye, somon üretimini orta vadede iki katına çıkarmayı hedefliyor. 2030 yılı hedefleri arasında 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolarlık ihracat yer alıyor. Geçen yıl 115 bin ton somon üretildi. Üretim artarken iç pazardaki tüketimin de artırılması için çalışmalara hız verdiklerini belirten Samsun ve Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, iç tüketimi 2030'a kadar 50 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL/SAMSUN
Türkiye’nin somon üretimi yeni yatırımlarla büyüme ivmesini sürdürüyor. Türkiye’de somon üretiminin büyük çoğunluğu Samsun ve Sinop’ta yapılıyor. Artan üretimin ihracata da yansımasıyla somon, su ürünleri içinde önemli bir kalem olmaya başladı. Türkiye, 2030 yılına kadar somon üretimini ikiye katlamayı hedefliyor. Üretim ile birlikte iç pazarda da bu değerli ürünün tüketimini artırmak için çalışmalara hız verildi. Bu doğrultuda Samsun’un Yakakent ilçesinde 1. Türk Somonu Hasat Şenliği düzenlendi. Etkinliğe 10 binden fazla kişi katıldı.
İç pazarda somon tüketimi artıyor
Etkinlik öncesi DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan etkinliğin koordinasyonunu sağlayan Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, Türk somonunun son yıllarda yıldızı parlayan bir balık olduğunu vurguladı. Türk somonunun ilk projesinin kendisine ait olduğunu ve Derbent Barajı’nda 15 yıl önce başladığını bildiren Parlak, “İlk etapta ihracatı yapılmıyordu ama Japonya'ya ihraç edilmesiyle önü açıldı. Türk somonunun üretim ve ihracat hedefleri var. 2025 yılında 115 bin ton Türk somonu ürettik; bunun 100 bin tonunu ihraç ettik ve 520 milyon dolar gelir sağladık. 15 bin tonunu iç piyasada tükettik. 2030 yılında hedef, 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolar ihracat ile bir dünya markası oluşturmak. Türkiye’de son yıllarda somon tüketimi artıyor, ancak yeterli değil. İç tüketimi 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.
Öte yandan şu anda 300 bin ton proje kapasitesinin bulunduğu bilgisini veren Parlak, tesislerin henüz bitmediğini, önümüzdeki yıllarda bunların faaliyete geçeceğini bildirdi. İç pazarda tanıtımlarla tüketimi artırmak için şenliklere başladıklarını aktaran Parlak, halka bu balığı tanıtmak ve çocuklara sevdirmek için çalışmalar yaptıklarını, bu çerçevede 400 çocuğa somon burger yedirdiklerini belirtti. Parlak, “Yakakent’te düzenlememizin nedeni somon balığının ilk kez burada üretilmeye başlanmış olması dolayısıyladır, Bu etkinlik bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde farklı illerde tanıtım yapmayı planlıyoruz. Yine önümüzdeki günlerde Sinop’ta üniversite de bir festival yapılacak” diye konuştu.
Yaklaşık 10 yıl önce Norveç’ten 65 milyon dolarlık somon ithal edildiğine değinen Parlak, eğer Türkiye’de somon üretilmeseydi, şu anda yaklaşık 400 milyon dolarlık somon ithalatı yapmak durumunda kalınacağını iletti. Bugün ise hem üretim hem de ihracat yapar duruma gelindiğini belirten Parlak, “Somon hasadı genellikle nisan ayında başlar, mayısta bitiriyoruz. Deniz sıcaklığı 17 dereceyi geçmemeli. Karadeniz endemik yapısı ve tuzluluk oranı ile Türk somonunu muadillerinden çok daha lezzetli kılıyor. Yine biz denizde en fazla 7 ay kalırız. Geri kalan aylarda deniz dinlenir ve kendini yeniler” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin ilk su ürünleri ihtisas OSB’si Yakakent'te açılıyor
Etkinlikte konuşan Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şeraffettin Aydoğdu, Yakakent'te Türkiye’de ilk su ürünleri ihtisas OSB'nin açılacağını duyurdu.
32 ülkeye somon ihracatı yapılıyor
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, 2025'te 32 ülkeye 500 milyon dolarlık somon ihracatı yaptıklarını söyledi. SUYMERBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sarmed, Norveç’te de Peru’da da ve Şili’de de kafeste üretildiğini bildirdi. Japonya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tahara Koji ise Türkiye’de yetiştirilen somonların ülkelerinin gıda ve yemek üzerinden güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.
Türk somonunun besin değerleri Norveç’inkinden daha yüksek
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Hülya Turan, yaptıkları araştırmalar sonucuda Türk somonunda insan sağlığı için büyük önem taşıyan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri EPA ve DHA oranlarının Norveç somonundan daha yüksek çıktığını bildirdi. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Koçatepe ise Türk somonunun yüksek protein ve sağlıklı yağ asitleri bakımından dikkat çektiğini belirterek, "İç pazardaki tüketimin artırılmasıiçin biraz daha ileri işleme tekniklerine geçmek gerekiyor. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz” dedi.