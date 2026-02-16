Son 1 yılda 12 Michelin yıldızlı restoran kapandı

Küresel ekonomik kriz ve artan işletme maliyetleri, gastronomi dünyasının en prestijli restoranlarını bile vurdu. Michelin tarafından ödüllendirilmiş en az 12 restoran, son bir yıl içinde faaliyetlerini durdurdu. Bu gelişme, fine dining sektörünün bile artan kira, enerji ve işçilik maliyetleri karşısında kırılgan hale geldiğini gözler önüne serdi.

Michelin yıldızı bile koruyamadı

Michelin Rehberi, dünya genelinde olağanüstü yemek kalitesi sunan restoranları ödüllendiren en saygın gastronomi otoritelerinden biri olarak kabul ediliyor. Michelin yıldızları, en yüksek kaliteye sahip fine dining restoranlarına verilirken, Bib Gourmand ödülleri ise uygun fiyatla kaliteli yemek sunan işletmelere veriliyor.

Ancak son dönemde artan maliyetler, enerji fiyatları ve hükümet düzenlemeleri, bu prestijli restoranların bile ayakta kalmasını zorlaştırdı. Bir zamanlar gastronomi dünyasının zirvesinde yer alan restoranlar, ekonomik baskılar nedeniyle birer birer kapanıyor.

Ödüllü Örme restoranı kapandı

Manchester’ın modern İngiliz mutfağıyla tanınan restoranlarından Örme, sadece üç yıllık faaliyetinin ardından kapanma kararı aldı.

Restoran sahipleri yaptıkları açıklamada, artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle işletmenin artık sürdürülebilir olmadığını belirtti. İşletme, Michelin tarafından tanınmasına rağmen finansal zorlukları aşamadı.

Bu kapanış, gastronomi sektöründe prestijli ödüllerin bile ekonomik gerçekler karşısında yeterli olmadığını gösterdi.

Club Gascon da kepenk indiriyor

Londra’nın en köklü Michelin yıldızlı restoranlarından biri olan Club Gascon, yaklaşık 30 yılın ardından Mart ayı sonunda kapanacağını açıkladı.

Yıllar boyunca şehrin gastronomi sahnesinin önemli temsilcilerinden biri olan restoran, fine dining dünyasında güçlü bir üne sahipti. Ancak uzun geçmişine rağmen artan maliyetler karşısında faaliyetlerini sürdürmek mümkün olmadı.

Bu kapanış, Londra’nın gastronomi kültürü açısından önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Six Rooftop faaliyetlerini durdurdu

Gateshead’deki Baltic Çağdaş Sanat Merkezi’nin en üst katında bulunan Six Rooftop restoranı da kapanan Michelin tanınmış restoranlar arasında yer aldı.

İşletme yönetimi, kapanış kararının arkasında zorlu ekonomik koşullar, düşük kârlılık ve uzun süredir devam eden finansal kayıpların bulunduğunu açıkladı.

Ünlü makarna restoranı da kapandı

Doğu Londra’nın ünlü fırınlarından Pophams, Michelin tarafından tanınan makarna restoranını kapattı. Makarna restoranı Ekim ayında faaliyetlerini durdururken, markanın fırın bölümü faaliyet göstermeye devam ediyor.

Bu gelişme, gastronomi sektöründe yeniden yapılanma ve maliyet optimizasyonu trendinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tanındıktan haftalar sonra kapanan restoran da var

Newcastle’daki Hide restoranı, Michelin tarafından tanındıktan sadece birkaç hafta sonra kapanma kararı aldı.

Bu durum, prestijli ödüllerin bile işletmenin finansal sürdürülebilirliğini garanti etmediğini açıkça ortaya koydu.

Son bir yıl içinde kapanan Michelin tarafından tanınmış restoranlar şunlar:

- Bibendum-Londra

- Le Manoir aux Quat Saisons-Oxfordshire

- La Dame de Pic-Londra

- Five Fields-Londra

- Dosa-Londra

- Hjem-Hexham

- Club Gascon-Londra

- Crocadon-Cornwall

- Örme-Manchester

- Six Rooftop-Gateshead

- Hide-Newcastle

- Pophams Pasta Restaurant-Londra

Uzmanlara göre restoran sektöründe yaşanan bu kapanış dalgasının başlıca nedenleri şunlar:

- Artan kira maliyetleri

- Yükselen enerji fiyatları

- İşçilik maliyetlerindeki artış

- Ekonomik belirsizlik

- Değişen tüketici alışkanlıkları