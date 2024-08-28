Son 12 yılın en yükseğinde: Uluslararası yatırımcı güveni arttı, İstanbul'da ofisler doldu taştı

Cushman & Wakefield I TR International tarafından yayımlanan "Gayrimenkul Pazarı Görünümü" raporuna göre, Türkiye’de 2024’ün ilk yarısı, uluslararası yatırımcı güvenini artıran önemli gelişmelere sahne oldu.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bazında yüzde 5,7’lik büyüme kaydetti. Bu gelişme, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu güncellemesine yol açtı.

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu 12 yıl aradan sonra B'den B+'ya yükseltirken, Moody's notunu B3 seviyesinde sabit tuttu. Bu adımların ardından, Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) 900 baz puan seviyesinden 250 baz puana kadar geriledi.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) de Türkiye’yi gri listeden çıkararak ülkenin uluslararası yatırımcılar nezdinde güvenilirliğini artırdı.

Ofislerde doluluk or anı son 12 yılın zirvesinde

Raporda, İstanbul'daki ofis pazarına ilişkin önemli veriler yer aldı. İstanbul'da ofis arzı 7,12 milyon metrekare olarak gerçekleşirken, ofislerin doluluk oranı yüzde 89,7 ile son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu artış, yeni ofis yatırımlarının sınırlı kalması ve esnek ofis çözümlerine olan talebin artmasıyla ilişkilendirildi. Yılın ilk yarısında gerçekleşen toplam ofis kiralama işlemi, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 32,9 artarak 138 bin 597 metrekareye yükseldi.

Bu artışın yanı sıra, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin tamamının açılmasıyla birlikte, arzın artması ve orta vadede yatırımların hızlanması bekleniyor.

Kiralar yükseliyor, talep artıyor

Ticari gayrimenkul sektöründe, ofis ve sanayi kiraları önemli ölçüde arttı. Ofis kiraları, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 77, sanayi kiraları ise yüzde 100 oranında yükseldi. İstanbul Levent, metrekare başına 42 dolarla en yüksek ofis kira seviyesinin görüldüğü bölge oldu. Esentepe-Gayrettepe, Maslak, İzmir ve Ankara gibi bölgelerde de ofis kiralarında artış kaydedildi. Raporda, ofis piyasasındaki yüksek talebin karşılanamaması ve A sınıfı ofis binalarına olan yoğun ilginin, gayrimenkul döngüsünün mülk sahipleri lehine gelişmesine neden olduğu vurgulandı.

Konsept mağazacılık ve lüks perakende öne çıkıyor

Perakende sektöründe de dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Yılın ilk yarısında toplam AVM arzı 441 adete ve 13,98 milyon metrekareye ulaştı. Yıl sonu itibarıyla bu sayının 452’ye çıkması bekleniyor. Raporda, uluslararası markaların büyüme stratejilerini yeniden Türkiye’ye odakladığı belirtiliyor. Ana caddelerde ve birincil alışveriş merkezlerinde kira seviyeleri sabit kalırken, konsept mağazacılık, lüks perakende ve geçici (pop-up) mağazacılık gibi yeni trendler ön plana çıktı.

Depo alanı kiralamada İmalat ve e-ticaret sektörleri önde

Yılın ilk yarısında depo alanı kiralamalarında önemli bir artış gözlendi. Depo kiralama faaliyetlerinde, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 138 oranında artışla toplam 179 bin 700 metrekarelik kiralama işlemi gerçekleştirildi. Bu artış, özellikle imalat ve e-ticaret sektörlerindeki firmaların depo taleplerindeki yükselişle ilişkilendirildi. Raporda, nitelikli depo arzının sınırlı kalmasına rağmen, geniş kapalı alanlara sahip depolara olan talebin arttığı ifade edildi.