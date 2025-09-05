Son 2.5 yılın en yüksek seviyesinde! Et ve bitkisel yağ küresel gıda fiyatlarını zirveye taşıdı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ağustos ayına ilişkin Gıda Fiyat Endeksi raporunu yayımladı. Verilere göre, küresel gıda fiyatları ağustosta yıllık bazda yüzde 6,9 artış gösterdi. Endeks, 130,1 puan ile son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahıl ve süt ürünleri geriledi

FAO verilerine göre Tahıl Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 gerileyerek 105,6 puana düştü. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 4,1 azaldı.

Uluslararası buğday fiyatlarında bol arz ve zayıf ithalat talebi nedeniyle düşüş yaşanırken, mısır fiyatları AB’deki sıcak hava dalgalarının verim üzerindeki etkisi ve ABD’de artan talep nedeniyle yükseldi.

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 16,2 gerileyerek 152,6 puan oldu.

Et ve bitkisel yağ rekor kırdı

Buna karşın Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi yüzde 1,4 artarak 169,1 puana çıktı. Palm, ayçiçeği ve kolza yağı fiyatlarındaki yükseliş bu artışın ana nedeni oldu.

Et Fiyat Endeksi ise yüzde 0,6 artışla 128 puana çıkarak yeni bir rekora ulaştı. Yıllık bazda artış yüzde 4,9 oldu. Uluslararası sığır eti fiyatları, Çin’den gelen güçlü ithalatın etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

Şeker fiyatları düşüşte

Şeker Fiyat Endeksi ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 yükselse de yıllık bazda yüzde 9 düşüşle 103,6 puana geriledi.