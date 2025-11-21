Son 35 yılın en bereketli hamsi sezonu: Fiyatı 1 aydır 50 TL

Karadeniz'de son 35 yılın en bereketli hamsi sezonu yaşanıyor. Hamsi Doğu Karadeniz Bölgesi'nde neredeyse bir aydır kilogramı 50 TL'den satılırken, balıkçılar vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını ifade ediyor.

Trabzon Balık Halinde esnaflık yapan Turgay Memiş, Karadeniz halkının bu yıl hamsiye doyduğunu söyledi.

Memiş balık fiyatlarına ilişkin şunları söyledi:

"Bu sezon son 35 yılın en mükemmel hamsi bolluğu yaşandı. Bu bolluk tahminimce 1 ay daha sürer. Hamsinin son 25 günden beri fiyatı sabit; 50 TL'den satılıyor. Hamsi normalde soğuk suyu seven bir balıktır ama ne hikmetse sıcak havada da bol çıkıyor. Deniz yavaş yavaş soğumasına rağmen yine de bol. İstavrit ve mezgit de ucuz, fiyatlar ise 100-150 TL arası. Sargan 350 TL, barbun 400 TL."

"Geçtiğimiz yıllarda hamsi bir gelir bir kaybolurdu ama bu sezon sürekli var"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise yaptığı açıklamada "Hava sıcak ama dağlardan eriyen karlar derelerle denize iniyor ve haliyle denizi soğutuyor. Harika bir hamsi bolluğu yaşanıyor. Yaklaşık bir aydır hamsinin kilosu 50 TL'den satılıyor. Geçen sene de palamut bolluğu vardı. Bu sezon gibi ben böyle bir hamsi bolluğu görmedim. 3 aydır kesintisiz her gün hamsi çıkıyor. Eskiden de hamsi bolluğu yaşanırdı ancak ara sıra kaybolurdu. Ama bu sene hiç kaybolmadı sürekli, her gün hamsi çıkıyor. Hamsinin bu sezon en bol sezonunu yaşıyoruz" diye konuştu.