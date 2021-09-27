Son 4 gün: Yapılandırmada yeni süre uzatımı yasal olarak mümkün değil

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - 7326 sayılı kanundan yararlanarak kamuya olan borçlarını ödemek isteyenler için verilen başvuru süresi 4 gün sonra 30 Eylül Perşembe günü dolacak.

Edinilen bilgilere göre, şu ana kadar 4 milyon 769 bin mükellefin, 119 milyar 266 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Şu ana kadar 9 milyar 405 milyon liralık da tahsilat gerçekleştirildi.

9 Haziran 2021 Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanan, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı ile 1 ay uzatılmış ve son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlenmişti. İlk taksit ödemesi ise 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kanunda kendisine verilen 1 defalık süre uzatımı yetkisini kullandığı için, 7326 sayılı kanunda yeni bir süre uzatımı yasal olarak mümkün değil.

Kanundan yararlanmak için başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor.

Yetkililer, başvuru için son günün beklenmemesi gerektiğine dikkat çekerken, salgın hastalık sebebiyle elektronik ortamda başvuru yapılmasının daha sağlıklı olacağı uyarısında bulundular. Öte yandan SGK’ya yönelik borçların ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021 Salı günü yapılacak.

Peşin ödenen cezada yüzde 25 indirim

Yapılandırılan borcunu 1 Kasım’a kadar peşin ödeyenler için hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından %90, idari para cezalarının aslından ise %25 indirim yapılıyor.

Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabilecek.