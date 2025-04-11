Son 4 yılın en düşük seviyesinde! Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek?

Küresel piyasalarda özellikle son günlerde petrol fiyatlarında sert düşüş gözleniyor.

Petrol fiyatları, 60 doların altına düşmüş ve son dört senenin en düşük seviyesine gerilemişti.

Düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın art arda açıkladığı gümrük tarifeleri, Çin'in misillemeleri, bu durumun küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, talep daralması endişeleri, resesyon korkusu gibi faktörler oldukça etkili oldu.

Ayrıca, petrol fiyatlarının düşüşündeki bir diğer neden ise OPEC+ üreticilerinin arz artışı kararı alması. Üreticiler, mayıs ayında günlük 411 bin varil petrolü piyasaya sürmeyi planladığını açıklamıştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş Türkiye'yi nasıl etkiler?

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşten Türkiye ekonomisinin olumlu etkileneceğini düşünüyor.

Hazine ve Makanı Mehmet Şimşek, dün yaptığı açıklamada petrol fiyatlarının 65 doların altında kalıcı olması durumunda, enflasyonun hedefin 1 ila 1,6 puan altında gerçekleşebileceğini kaydetti.

Bakan Şimşek ayrıca, cari açığın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranla yüzde 1,5'in altına inebileceğini belirtti.

"İthalat faturaları olumlu olarak etkilenebilir"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi için belirleyici olduğunu belirtip, düşüşün Türkiye için güzel bir haber olduğunu kaydetti:

"En son aralık ayında görüşmüştük. O zaman 2025'te petrol fiyatlarının makul seviyelerde geçeceğini tahmin etmiştim. Gerçekten öyle gitti. Dünya ekonomisinin daha da zayıflaması ihtimali var, bu talebi de zayıflatacak.

Hem talebin zayıf olması hem de dünyada gereğinden fazla petrol olması nedeniyle dünya petrol fiyatlarının makul ya da Türkiye için düşük seviyelerde seyredeceğini düşünüyorum çok büyük sürprizler olmazsa. Bu Türkiye için çok güzel haber. Türkiye ekonomisi için petrol fiyatlarının seviyesi belirleyici oluyor. İthalat faturaları olumlu olarak etkilenebilir.

Petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşük olması bizim için iyi haber."

ABD, petrol fiyatı tahmini aşağı yönlü revize etti

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

EIA, fiyat tahminini 67,87 dolar olarak güncellendi. Önceki tahmin ise 74,22 dolardı.

Küresel petrol stoklarının bu yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 600 bin varil, ikinci yarısında ise günlük ortalama 700 bin varil yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu artış, petrol fiyatlarını baskılayabilir.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla uluslararası piyasalarda 63,70 dolardan işlem görüyor.