Son 5 yılda stratejik ve büyük ölçekli yeni yatırım sayısı 54 oldu
Stratejik ve büyük ölçekli yatırımların teşviki programı kapsamında, tamamı yeni yatırım olan son 5 yılda 54 yatırımcı teşvik belgesi aldı.
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