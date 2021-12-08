'Son açıklama kafaları karıştırdı: Memur ve emekliye ekstra zam var mı, yok mu?'

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam için kritik sürece girildi. Milyonlarca memur ve emekli, aralık ayı enflasyonu ve ocak ayında yapılacak zammın oranını merak ediyor. Memur ve memur emeklileri, yıl başında, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinden yaklaşık 2 puan daha fazla zam alacak. Memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı, aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri, yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15,7, toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13,8 civarında zam alacağına işaret ediyor.

Sağlık Liyakat-Sen Genel Başkanı Mehmet Demirel, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı’na yaptığın açıklamada, "Anlaşılan, 2022 yılında memur ve memur emeklisine ekstra bir zam yoktur." diyen Demirel, şöyle konuştu:

"Memur ve memur emeklisi ocakta yüzde 14 zam alacaktı"

“Bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına konuşan Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Tüm memur ve emeklilerin yüzde 30-35 seviyelerinde maaşlarını artırma kararı aldık' açıklamasını yapmıştı. Zaten 2022 ocak ayında, yüzde 5 toplu sözleşmeden kaynaklanan maaş zammı ve 6 aylık enflasyon farkı ki aralık hariç şimdiden bu fark 7,5 düzeyinde, aralıkta da yüzde 1,5 düzeyinde enflasyon olursa yaklaşık yüzde 9 fark alacağımız var. Yani memur ve memurun emeklisi Ocak 2022 tarihinde yüzde 14 zam alacaktı.

Memur ve memur emeklisine yapılacağı söylenen yüzde 30’luk zam, esasen yüzde 16'ya tekabül etmektedir. Yani ortada hükümet yetkililerinin dediği şekilde bir zam yoktur. Memur ve memur emeklileri boşuna beklentiye sokulmuştur. Zaten memur ve memur emeklilerine, ocak ayında alacağı yüzde 14'lük ücret artışının ardından temmuz ayında da yine toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7 ve yine 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16 civarında zam yapılması gerekiyor.

Yani memur ve memur emeklilerinin ocak ayında yüzde 14, temmuz ayında da yüzde 16 zam alması gerektiğine göre, alacağı zaten yüzde 30 demektir. Bu durumda hükümet yetkilerinden soruyoruz: Yüzde 30’luk zam 15 Aralık 2021 tarihinden mi, 15 Ocak 2022 tarihinden mi geçerli olacak. Yüzde 30'luk bu zam oranına, 15 Temmuz 2022'de toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı ücret artışı dahil mi? Eğer öyleyse 2022 yılında memur ve memur emeklisine ekstra bir zam yoktur.”